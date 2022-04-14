Divo (DVO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Divo (DVO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Divo (DVO) -rahakkeen tiedot DIVO is a SocialFi platform that empowers fashion and advertising professionals to monetize their content, protect intellectual property, and build audience relationships using advanced AI tools. Virallinen verkkosivusto: https://www.divo.global/ Valkoinen paperi: https://drive.google.com/file/d/1KLIUDW4wDNKfBy8hdDLfmC6ckIQs-HlW/view Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x8708cceb45b218e93a4d2cfc95eb8250ab13fa9d Osta DVO-rahaketta nyt!

Divo (DVO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Divo (DVO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.22M $ 5.22M $ 5.22M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.010622 $ 0.010622 $ 0.010622 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.0008708 $ 0.0008708 $ 0.0008708 Lue lisää Divo (DVO) -rahakkeen hinnasta

Divo (DVO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Divo (DVO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DVO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DVO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DVO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DVO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DVO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Divo (DVO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DVO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DVO-rahakkeita MEXCistä nyt!

Divo (DVO) -rahakkeen hintahistoria DVO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DVO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DVO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DVO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DVO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DVO-rahakkeen hintaennuste nyt!

