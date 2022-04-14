DuckChain (DUCK) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu DuckChain (DUCK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

DuckChain (DUCK) -rahakkeen tiedot DuckChain is the first consumer layer blockchain on TON, bridges TON with Ethereum (EVM), Bitcoin (BTC), and other ecosystems using Arbitrum Orbit’s robust infrastructure. It offers developers familiar tools to build dApps, migrate applications, and attract liquidity to the Telegram ecosystem. By introducing a unified gas system via Telegram Stars and account abstraction, DuckChain lowers barriers for Web2 users. Users can perform on-chain operations and interact with thousands of dApps directly within Telegram, enjoying a Web3 experience as simple as using a Web2 application. DuckChain’s mission is to make blockchain as intuitive as sending a message on Telegram, transforming it into a super app for 950 million global users. Virallinen verkkosivusto: https://duckchain.io/ Valkoinen paperi: https://diary.duckchain.io/2.-users-and-developers/2.3-developer-hub Block Explorer: https://tonscan.org/jetton/EQDWXjnVWheFemaAaFn-Cp4nDehvGllrXOZ8wqHm8sDEwn_c Osta DUCK-rahaketta nyt!

DuckChain (DUCK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu DuckChain (DUCK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 29.40M $ 29.40M $ 29.40M Kokonaistarjonta: $ 9.45B $ 9.45B $ 9.45B Kierrossa oleva tarjonta: $ 5.35B $ 5.35B $ 5.35B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 54.90M $ 54.90M $ 54.90M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0188 $ 0.0188 $ 0.0188 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00196542123946365 $ 0.00196542123946365 $ 0.00196542123946365 Nykyinen hinta: $ 0.00549 $ 0.00549 $ 0.00549 Lue lisää DuckChain (DUCK) -rahakkeen hinnasta

DuckChain (DUCK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset DuckChain (DUCK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DUCK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DUCK-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DUCK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DUCK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

