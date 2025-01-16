DUCK
DuckChain is the first consumer layer blockchain on TON, bridges TON with Ethereum (EVM), Bitcoin (BTC), and other ecosystems using Arbitrum Orbit’s robust infrastructure. It offers developers familiar tools to build dApps, migrate applications, and attract liquidity to the Telegram ecosystem. By introducing a unified gas system via Telegram Stars and account abstraction, DuckChain lowers barriers for Web2 users. Users can perform on-chain operations and interact with thousands of dApps directly within Telegram, enjoying a Web3 experience as simple as using a Web2 application. DuckChain’s mission is to make blockchain as intuitive as sending a message on Telegram, transforming it into a super app for 950 million global users.
NimiDUCK
SijoitusNo.811
Markkina-arvo$0.00
Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00
Markkinaosuus%
Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.06%
Kierrossa oleva tarjonta5,354,878,330
Enimmäistarjonta10,000,000,000
Kokonaistarjonta9,454,878,330
Kierrossa oleva määrä0.5354%
Julkaisupäivämäärä--
Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--
Kaikkien aikojen korkein hinta0.013127834105261482,2025-01-16
Alin hinta0.00196542123946365,2025-04-16
Julkinen lohkoketjuTONCOIN
Sektori
Sosiaalinen media
etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.