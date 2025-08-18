Mikä on DuckChain (DUCK)

DuckChain is the first consumer layer blockchain on TON, bridges TON with Ethereum (EVM), Bitcoin (BTC), and other ecosystems using Arbitrum Orbit’s robust infrastructure. It offers developers familiar tools to build dApps, migrate applications, and attract liquidity to the Telegram ecosystem. By introducing a unified gas system via Telegram Stars and account abstraction, DuckChain lowers barriers for Web2 users. Users can perform on-chain operations and interact with thousands of dApps directly within Telegram, enjoying a Web3 experience as simple as using a Web2 application. DuckChain’s mission is to make blockchain as intuitive as sending a message on Telegram, transforming it into a super app for 950 million global users.

DuckChain on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja DuckChain-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



DuckChain-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DuckChain (DUCK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DuckChain (DUCK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DuckChain-rahakkeelle.

DuckChain (DUCK) -rahakkeen tokenomiikka

DuckChain (DUCK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DUCK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

DuckChain (DUCK) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa DuckChain:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa DuckChain MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

DuckChain-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton DuckChain toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DuckChain” Paljonko DuckChain (DUCK) on arvoltaan tänään? DUCK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00562 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on DUCK-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.00562 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo DUCK -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on DuckChain-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen DUCK markkina-arvo on $ 30.09M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on DUCK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? DUCK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.35B USD . Mikä oli DUCK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? DUCK saavutti ATH-hinnaksi 0.013127834105261482 USD . Mikä oli DUCK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? DUCK-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00196542123946365 USD . Mikä on DUCK-rahakkeen treidausvolyymi? DUCK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 13.27K USD . Nouseeko DUCK tänä vuonna korkeammalle? DUCK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DUCK-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

