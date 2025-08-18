DuckChain (DUCK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00562. Viimeisen 24 tunnin aikana DUCK on vaihdellut alimmillaan $ 0.005393 ja korkeimmillaan $ 0.005741 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DUCK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.013127834105261482, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00196542123946365.
Lyhyen aikavälin tuloksissa DUCK on muuttunut -0.16% viimeisen tunnin aikana, -0.74% 24 tunnin aikana ja +7.91% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
DuckChain (DUCK) -rahakkeen markkinatiedot
No.753
$ 30.09M
$ 30.09M$ 30.09M
$ 13.27K
$ 13.27K$ 13.27K
$ 56.20M
$ 56.20M$ 56.20M
5.35B
5.35B 5.35B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
9,454,878,330
9,454,878,330 9,454,878,330
53.54%
TONCOIN
DuckChain-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 30.09M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 13.27K. DUCK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.35B ja sen kokonaistarjonta on 9454878330. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 56.20M.
DuckChain (DUCK) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän DuckChain-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0000419
-0.74%
30 päivää
$ +0.000168
+3.08%
60 päivää
$ +0.002418
+75.51%
90 päivää
$ +0.003234
+135.54%
DuckChain-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään DUCK-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000419 (-0.74%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
DuckChain 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.000168 (+3.08%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
DuckChain-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DUCK-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.002418 (+75.51%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
DuckChain-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.003234 (+135.54%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle DuckChain (DUCK)?
DuckChain is the first consumer layer blockchain on TON, bridges TON with Ethereum (EVM), Bitcoin (BTC), and other ecosystems using Arbitrum Orbit’s robust infrastructure. It offers developers familiar tools to build dApps, migrate applications, and attract liquidity to the Telegram ecosystem. By introducing a unified gas system via Telegram Stars and account abstraction, DuckChain lowers barriers for Web2 users. Users can perform on-chain operations and interact with thousands of dApps directly within Telegram, enjoying a Web3 experience as simple as using a Web2 application. DuckChain’s mission is to make blockchain as intuitive as sending a message on Telegram, transforming it into a super app for 950 million global users.
DuckChain on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja DuckChain-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista DUCK-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue DuckChain-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään DuckChain-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
DuckChain-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon DuckChain (DUCK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DuckChain (DUCK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DuckChain-rahakkeelle.
DuckChain (DUCK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DUCK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
DuckChain (DUCK) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa DuckChain:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa DuckChain MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.