Drift Protocol (DRIFT) -rahakkeen tiedot Drift is the #1 open-sourced perpetual futures platform built on Solana. Drift is the most feature-complete decentralized exchange, including spot, perpetuals and swaps. Virallinen verkkosivusto: https://www.drift.trade/ Valkoinen paperi: https://docs.drift.trade/ Block Explorer: https://solscan.io/token/DriFtupJYLTosbwoN8koMbEYSx54aFAVLddWsbksjwg7 Osta DRIFT-rahaketta nyt!

Drift Protocol (DRIFT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Drift Protocol (DRIFT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 203.67M $ 203.67M $ 203.67M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 347.45M $ 347.45M $ 347.45M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 586.20M $ 586.20M $ 586.20M Kaikkien aikojen korkein: $ 2.646 $ 2.646 $ 2.646 Kaikkien aikojen alin: $ 0.10000390597735823 $ 0.10000390597735823 $ 0.10000390597735823 Nykyinen hinta: $ 0.5862 $ 0.5862 $ 0.5862 Lue lisää Drift Protocol (DRIFT) -rahakkeen hinnasta

Drift Protocol (DRIFT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Drift Protocol (DRIFT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DRIFT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DRIFT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DRIFT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DRIFT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DRIFT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Drift Protocol (DRIFT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DRIFT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DRIFT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Drift Protocol (DRIFT) -rahakkeen hintahistoria DRIFT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DRIFT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DRIFT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DRIFT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DRIFT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DRIFT-rahakkeen hintaennuste nyt!

