Drift Protocol-logo

Drift Protocol – hinta (DRIFT)

1DRIFT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.5105
$0.5105$0.5105
-0.07%1D
USD
Reaaliaikainen Drift Protocol (DRIFT) -hintakaavio
2025-08-22 02:47:55 (UTC+8)

Drift Protocol (DRIFT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.5084
$ 0.5084$ 0.5084
24 h:n matalin
$ 0.5376
$ 0.5376$ 0.5376
24 h:n korkein

$ 0.5084
$ 0.5084$ 0.5084

$ 0.5376
$ 0.5376$ 0.5376

$ 2.6530757587765152
$ 2.6530757587765152$ 2.6530757587765152

$ 0.10000390597735823
$ 0.10000390597735823$ 0.10000390597735823

-0.38%

-0.06%

-4.37%

-4.37%

Drift Protocol (DRIFT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.5105. Viimeisen 24 tunnin aikana DRIFT on vaihdellut alimmillaan $ 0.5084 ja korkeimmillaan $ 0.5376 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DRIFT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.6530757587765152, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.10000390597735823.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DRIFT on muuttunut -0.38% viimeisen tunnin aikana, -0.06% 24 tunnin aikana ja -4.37% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Drift Protocol (DRIFT) -rahakkeen markkinatiedot

No.244

$ 177.37M
$ 177.37M$ 177.37M

$ 260.93K
$ 260.93K$ 260.93K

$ 510.50M
$ 510.50M$ 510.50M

347.45M
347.45M 347.45M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Drift Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 177.37M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 260.93K. DRIFT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 347.45M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 510.50M.

Drift Protocol (DRIFT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Drift Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000358-0.06%
30 päivää$ -0.139-21.41%
60 päivää$ +0.156+44.00%
90 päivää$ -0.1423-21.80%
Drift Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään DRIFT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000358 (-0.06%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Drift Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.139 (-21.41%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Drift Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DRIFT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.156 (+44.00%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Drift Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.1423 (-21.80%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Drift Protocol (DRIFT)?

Tarkista Drift Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Drift Protocol (DRIFT)

Drift is the #1 open-sourced perpetual futures platform built on Solana. Drift is the most feature-complete decentralized exchange, including spot, perpetuals and swaps.

Drift Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Drift Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista DRIFT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Drift Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Drift Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Drift Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Drift Protocol (DRIFT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Drift Protocol (DRIFT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Drift Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Drift Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

Drift Protocol (DRIFT) -rahakkeen tokenomiikka

Drift Protocol (DRIFT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DRIFT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Drift Protocol (DRIFT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Drift Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Drift Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

DRIFT paikallisiin valuuttoihin

1 Drift Protocol(DRIFT) - VND
13,433.8075
1 Drift Protocol(DRIFT) - AUD
A$0.791275
1 Drift Protocol(DRIFT) - GBP
0.37777
1 Drift Protocol(DRIFT) - EUR
0.43903
1 Drift Protocol(DRIFT) - USD
$0.5105
1 Drift Protocol(DRIFT) - MYR
RM2.15431
1 Drift Protocol(DRIFT) - TRY
20.894765
1 Drift Protocol(DRIFT) - JPY
¥75.554
1 Drift Protocol(DRIFT) - ARS
ARS$670.82763
1 Drift Protocol(DRIFT) - RUB
41.130985
1 Drift Protocol(DRIFT) - INR
44.56665
1 Drift Protocol(DRIFT) - IDR
Rp8,368.85112
1 Drift Protocol(DRIFT) - KRW
714.98588
1 Drift Protocol(DRIFT) - PHP
29.185285
1 Drift Protocol(DRIFT) - EGP
￡E.24.754145
1 Drift Protocol(DRIFT) - BRL
R$2.792435
1 Drift Protocol(DRIFT) - CAD
C$0.70449
1 Drift Protocol(DRIFT) - BDT
62.08701
1 Drift Protocol(DRIFT) - NGN
784.173945
1 Drift Protocol(DRIFT) - COP
$2,058.463625
1 Drift Protocol(DRIFT) - ZAR
R.9.051165
1 Drift Protocol(DRIFT) - UAH
21.02239
1 Drift Protocol(DRIFT) - VES
Bs69.9385
1 Drift Protocol(DRIFT) - CLP
$495.185
1 Drift Protocol(DRIFT) - PKR
Rs143.92016
1 Drift Protocol(DRIFT) - KZT
274.31207
1 Drift Protocol(DRIFT) - THB
฿16.67293
1 Drift Protocol(DRIFT) - TWD
NT$15.575355
1 Drift Protocol(DRIFT) - AED
د.إ1.873535
1 Drift Protocol(DRIFT) - CHF
Fr0.4084
1 Drift Protocol(DRIFT) - HKD
HK$3.987005
1 Drift Protocol(DRIFT) - AMD
֏195.36835
1 Drift Protocol(DRIFT) - MAD
.د.م4.599605
1 Drift Protocol(DRIFT) - MXN
$9.571875
1 Drift Protocol(DRIFT) - SAR
ريال1.914375
1 Drift Protocol(DRIFT) - PLN
1.86843
1 Drift Protocol(DRIFT) - RON
лв2.220675
1 Drift Protocol(DRIFT) - SEK
kr4.905905
1 Drift Protocol(DRIFT) - BGN
лв0.85764
1 Drift Protocol(DRIFT) - HUF
Ft174.289805
1 Drift Protocol(DRIFT) - CZK
10.80218
1 Drift Protocol(DRIFT) - KWD
د.ك0.1557025
1 Drift Protocol(DRIFT) - ILS
1.740805
1 Drift Protocol(DRIFT) - AOA
Kz467.919195
1 Drift Protocol(DRIFT) - BHD
.د.ب0.1924585
1 Drift Protocol(DRIFT) - BMD
$0.5105
1 Drift Protocol(DRIFT) - DKK
kr3.27741
1 Drift Protocol(DRIFT) - HNL
L13.421045
1 Drift Protocol(DRIFT) - MUR
23.345165
1 Drift Protocol(DRIFT) - NAD
$9.020535
1 Drift Protocol(DRIFT) - NOK
kr5.191785
1 Drift Protocol(DRIFT) - NZD
$0.872955
1 Drift Protocol(DRIFT) - PAB
B/.0.5105
1 Drift Protocol(DRIFT) - PGK
K2.11347
1 Drift Protocol(DRIFT) - QAR
ر.ق1.85822
1 Drift Protocol(DRIFT) - RSD
дин.51.494135

Drift Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Drift Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Drift Protocol-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Drift Protocol”

Paljonko Drift Protocol (DRIFT) on arvoltaan tänään?
DRIFT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.5105 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DRIFT-USD-parin nykyinen hinta?
DRIFT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.5105. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Drift Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DRIFT markkina-arvo on $ 177.37M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DRIFT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DRIFT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 347.45M USD.
Mikä oli DRIFT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DRIFT saavutti ATH-hinnaksi 2.6530757587765152 USD.
Mikä oli DRIFT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DRIFT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.10000390597735823 USD.
Mikä on DRIFT-rahakkeen treidausvolyymi?
DRIFT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 260.93K USD.
Nouseeko DRIFT tänä vuonna korkeammalle?
DRIFT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DRIFT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Drift Protocol (DRIFT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

DRIFT-USD-laskin

Summa

DRIFT
DRIFT
USD
USD

1 DRIFT = 0.5104 USD

Treidaa DRIFT-rahaketta

DRIFTUSDT
$0.5105
$0.5105$0.5105
-0.01%

