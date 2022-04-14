DOG GO TO THE MOON (DOG) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu DOG GO TO THE MOON (DOG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

DOG GO TO THE MOON (DOG) -rahakkeen tiedot DOG is a decentralized, community-led memecoin that lives on the Runes Protocol on Bitcoin. Virallinen verkkosivusto: https://doggotothemoon.io Block Explorer: https://www.ord.io/DOGGOTOTHEMOON Osta DOG-rahaketta nyt!

DOG GO TO THE MOON (DOG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu DOG GO TO THE MOON (DOG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 274.80M $ 274.80M $ 274.80M Kokonaistarjonta: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 274.80M $ 274.80M $ 274.80M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.009999 $ 0.009999 $ 0.009999 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001001575648348698 $ 0.001001575648348698 $ 0.001001575648348698 Nykyinen hinta: $ 0.002748 $ 0.002748 $ 0.002748 Lue lisää DOG GO TO THE MOON (DOG) -rahakkeen hinnasta

DOG GO TO THE MOON (DOG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset DOG GO TO THE MOON (DOG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DOG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DOG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DOG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DOG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DOG-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään DOG GO TO THE MOON (DOG) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DOG-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DOG-rahakkeita MEXCistä nyt!

DOG GO TO THE MOON (DOG) -rahakkeen hintahistoria DOG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DOG-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DOG-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DOG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DOG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DOG-rahakkeen hintaennuste nyt!

