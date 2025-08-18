Lisätietoja DOG-rahakkeesta

DOG GO TO THE MOON-logo

DOG GO TO THE MOON – hinta (DOG)

1DOG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen DOG GO TO THE MOON (DOG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:30:45 (UTC+8)

DOG GO TO THE MOON (DOG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+0.33%

+0.56%

-16.09%

-16.09%

DOG GO TO THE MOON (DOG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.002671. Viimeisen 24 tunnin aikana DOG on vaihdellut alimmillaan $ 0.002631 ja korkeimmillaan $ 0.002864 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DOG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.009947045275834055, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.001001575648348698.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DOG on muuttunut +0.33% viimeisen tunnin aikana, +0.56% 24 tunnin aikana ja -16.09% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DOG GO TO THE MOON (DOG) -rahakkeen markkinatiedot

No.167

100.00%

0.01%

BTCRUNES

DOG GO TO THE MOON-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 267.10M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 782.72K. DOG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00B ja sen kokonaistarjonta on 100000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 267.10M.

DOG GO TO THE MOON (DOG) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän DOG GO TO THE MOON-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00001485+0.56%
30 päivää$ -0.001303-32.79%
60 päivää$ +0.000003+0.11%
90 päivää$ -0.002591-49.24%
DOG GO TO THE MOON-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään DOG-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00001485 (+0.56%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

DOG GO TO THE MOON 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.001303 (-32.79%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

DOG GO TO THE MOON-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DOG-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000003 (+0.11%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

DOG GO TO THE MOON-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.002591 (-49.24%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle DOG GO TO THE MOON (DOG)?

Tarkista DOG GO TO THE MOON-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on DOG GO TO THE MOON (DOG)

DOG is a decentralized, community-led memecoin that lives on the Runes Protocol on Bitcoin.

DOG GO TO THE MOON on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja DOG GO TO THE MOON-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista DOG-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue DOG GO TO THE MOON-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään DOG GO TO THE MOON-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

DOG GO TO THE MOON-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DOG GO TO THE MOON (DOG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DOG GO TO THE MOON (DOG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DOG GO TO THE MOON-rahakkeelle.

Tarkista DOG GO TO THE MOON-rahakkeen hintaennuste nyt!

DOG GO TO THE MOON (DOG) -rahakkeen tokenomiikka

DOG GO TO THE MOON (DOG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DOG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

DOG GO TO THE MOON (DOG) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa DOG GO TO THE MOON:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa DOG GO TO THE MOON MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

DOG paikallisiin valuuttoihin

1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - VND
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - AUD
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - GBP
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - EUR
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - USD
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - MYR
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - TRY
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - JPY
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - ARS
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - RUB
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - INR
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - IDR
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - KRW
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - PHP
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - EGP
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - BRL
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - CAD
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - BDT
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - NGN
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - COP
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - ZAR
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - UAH
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - VES
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - CLP
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - PKR
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - KZT
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - THB
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - TWD
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - AED
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - CHF
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - HKD
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - AMD
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - MAD
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - MXN
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - SAR
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - PLN
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - RON
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - SEK
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - BGN
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - HUF
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - CZK
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - KWD
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - ILS
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - AOA
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - BHD
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - BMD
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - DKK
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - HNL
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - MUR
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - NAD
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - NOK
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - NZD
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - PAB
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - PGK
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - QAR
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) - RSD
DOG GO TO THE MOON-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton DOG GO TO THE MOON toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen DOG GO TO THE MOON-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DOG GO TO THE MOON”

Paljonko DOG GO TO THE MOON (DOG) on arvoltaan tänään?
DOG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.002671 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DOG-USD-parin nykyinen hinta?
DOG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.002671. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DOG GO TO THE MOON-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DOG markkina-arvo on $ 267.10M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DOG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DOG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00B USD.
Mikä oli DOG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DOG saavutti ATH-hinnaksi 0.009947045275834055 USD.
Mikä oli DOG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DOG-rahakkeen ATL-hinta oli 0.001001575648348698 USD.
Mikä on DOG-rahakkeen treidausvolyymi?
DOG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 782.72K USD.
Nouseeko DOG tänä vuonna korkeammalle?
DOG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DOG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:30:45 (UTC+8)

DOG GO TO THE MOON (DOG) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

