DOG GO TO THE MOON (DOG) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.002631
24 h:n matalin
$ 0.002864
24 h:n korkein
$ 0.002631
$ 0.002864
$ 0.009947045275834055
$ 0.001001575648348698
+0.33%
+0.56%
-16.09%
DOG GO TO THE MOON (DOG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.002671. Viimeisen 24 tunnin aikana DOG on vaihdellut alimmillaan $ 0.002631 ja korkeimmillaan $ 0.002864 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DOG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.009947045275834055, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.001001575648348698.
Lyhyen aikavälin tuloksissa DOG on muuttunut +0.33% viimeisen tunnin aikana, +0.56% 24 tunnin aikana ja -16.09% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
DOG GO TO THE MOON (DOG) -rahakkeen markkinatiedot
No.167
$ 267.10M
$ 782.72K
$ 267.10M
100.00B
100,000,000,000
100,000,000,000
100.00%
0.01%
BTCRUNES
DOG GO TO THE MOON-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 267.10M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 782.72K. DOG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00B ja sen kokonaistarjonta on 100000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 267.10M.
DOG GO TO THE MOON (DOG) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän DOG GO TO THE MOON-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.00001485
+0.56%
30 päivää
$ -0.001303
-32.79%
60 päivää
$ +0.000003
+0.11%
90 päivää
$ -0.002591
-49.24%
DOG GO TO THE MOON-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään DOG-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00001485 (+0.56%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
DOG GO TO THE MOON 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.001303 (-32.79%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
DOG GO TO THE MOON-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DOG-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000003 (+0.11%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
DOG GO TO THE MOON-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.002591 (-49.24%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle DOG GO TO THE MOON (DOG)?
DOG is a decentralized, community-led memecoin that lives on the Runes Protocol on Bitcoin.
DOG GO TO THE MOON on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja DOG GO TO THE MOON-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista DOG-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue DOG GO TO THE MOON-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään DOG GO TO THE MOON-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
DOG GO TO THE MOON-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon DOG GO TO THE MOON (DOG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DOG GO TO THE MOON (DOG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DOG GO TO THE MOON-rahakkeelle.
DOG GO TO THE MOON (DOG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DOG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
DOG GO TO THE MOON (DOG) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa DOG GO TO THE MOON:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa DOG GO TO THE MOON MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.