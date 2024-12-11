DOG

DOG is a decentralized, community-led memecoin that lives on the Runes Protocol on Bitcoin.

NimiDOG

SijoitusNo.192

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus0.0001%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.00%

Kierrossa oleva tarjonta100,000,000,000

Enimmäistarjonta100,000,000,000

Kokonaistarjonta100,000,000,000

Kierrossa oleva määrä1%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.009947045275834055,2024-12-11

Alin hinta0.001001575648348698,2025-04-07

Julkinen lohkoketjuBTCRUNES

DOG is a decentralized, community-led memecoin that lives on the Runes Protocol on Bitcoin.

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

