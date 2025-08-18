Lisätietoja DMC-rahakkeesta

DeLorean-logo

DeLorean – hinta (DMC)

$0.003808
-0.47%1D
Reaaliaikainen DeLorean (DMC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:30:21 (UTC+8)

DeLorean (DMC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-1.48%

-0.47%

-8.16%

-8.16%

DeLorean (DMC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.003809. Viimeisen 24 tunnin aikana DMC on vaihdellut alimmillaan $ 0.003803 ja korkeimmillaan $ 0.004119 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DMC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.011717061970039477, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002973802799365675.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DMC on muuttunut -1.48% viimeisen tunnin aikana, -0.47% 24 tunnin aikana ja -8.16% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DeLorean (DMC) -rahakkeen markkinatiedot

No.1067

23.65%

SUI

DeLorean-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.53M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 954.97K. DMC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.03B ja sen kokonaistarjonta on 12800000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 48.76M.

DeLorean (DMC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän DeLorean-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00001798-0.47%
30 päivää$ -0.001455-27.65%
60 päivää$ -0.000091-2.34%
90 päivää$ -0.000091-2.34%
DeLorean-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään DMC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00001798 (-0.47%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

DeLorean 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.001455 (-27.65%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

DeLorean-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DMC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000091 (-2.34%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

DeLorean-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000091 (-2.34%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle DeLorean (DMC)?

Tarkista DeLorean-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on DeLorean (DMC)

DeLorean Labs is the official Web3 arm of the iconic DeLorean Motor Company (DMC) and is hyper-focused on innovative technologies and all things digital, a fusion between an iconic past and limitless future. DeLorean continues its tradition of innovation by introducing the world’s first tokenized electric vehicle utilizing the DeLorean Protocol, an industry first on-chain vehicle reservation, marketplace and analytics system. This Protocol is designed to provide consumers with a seamless and transparent ecosystem where cars can be digitally purchased, traded, authenticated, and tracked as never before. DeLorean will provide the industry with verified, immutable confirmation of vehicle ownership, maintenance, usage data and drive statistics. The ability to track vehicle performance analytics with unmatched accuracy and reliability. At the heart of the DeLorean ecosystem lies $DMC, a token that combines cultural significance, utility, and the backing of an iconic Web2 brand.

DeLorean on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja DeLorean-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista DMC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue DeLorean-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään DeLorean-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

DeLorean-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DeLorean (DMC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DeLorean (DMC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DeLorean-rahakkeelle.

Tarkista DeLorean-rahakkeen hintaennuste nyt!

DeLorean (DMC) -rahakkeen tokenomiikka

DeLorean (DMC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DMC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

DeLorean (DMC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa DeLorean:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa DeLorean MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

DMC paikallisiin valuuttoihin

$0.003809

DeLorean-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton DeLorean toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen DeLorean-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DeLorean”

Paljonko DeLorean (DMC) on arvoltaan tänään?
DMC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.003809 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DMC-USD-parin nykyinen hinta?
DMC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.003809. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DeLorean-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DMC markkina-arvo on $ 11.53M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DMC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DMC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.03B USD.
Mikä oli DMC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DMC saavutti ATH-hinnaksi 0.011717061970039477 USD.
Mikä oli DMC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DMC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002973802799365675 USD.
Mikä on DMC-rahakkeen treidausvolyymi?
DMC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 954.97K USD.
Nouseeko DMC tänä vuonna korkeammalle?
DMC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DMC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
DeLorean (DMC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

