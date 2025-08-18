Mikä on DeLorean (DMC)

DeLorean Labs is the official Web3 arm of the iconic DeLorean Motor Company (DMC) and is hyper-focused on innovative technologies and all things digital, a fusion between an iconic past and limitless future. DeLorean continues its tradition of innovation by introducing the world’s first tokenized electric vehicle utilizing the DeLorean Protocol, an industry first on-chain vehicle reservation, marketplace and analytics system. This Protocol is designed to provide consumers with a seamless and transparent ecosystem where cars can be digitally purchased, traded, authenticated, and tracked as never before. DeLorean will provide the industry with verified, immutable confirmation of vehicle ownership, maintenance, usage data and drive statistics. The ability to track vehicle performance analytics with unmatched accuracy and reliability. At the heart of the DeLorean ecosystem lies $DMC, a token that combines cultural significance, utility, and the backing of an iconic Web2 brand.

DeLorean on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja DeLorean-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DeLorean” Paljonko DeLorean (DMC) on arvoltaan tänään? DMC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.003809 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on DMC-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.003809 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo DMC -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on DeLorean-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen DMC markkina-arvo on $ 11.53M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on DMC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? DMC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.03B USD . Mikä oli DMC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? DMC saavutti ATH-hinnaksi 0.011717061970039477 USD . Mikä oli DMC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? DMC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002973802799365675 USD . Mikä on DMC-rahakkeen treidausvolyymi? DMC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 954.97K USD . Nouseeko DMC tänä vuonna korkeammalle? DMC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DMC-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

DeLorean (DMC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

