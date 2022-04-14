Dingocoin (DINGO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Dingocoin (DINGO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Dingocoin (DINGO) -rahakkeen tiedot Dingocoin is a very currency, and a community-driven project. Dingocoin is nearing one million users as it approaches its 3rd anniversary in April 2024. Dingocoin is a cryptocurrency made for effortless payments, that holds sacred the original Satoshi vision of decentralized payments. Created in parody of Dogecoin for absolutely everyone, based on the wild Australian dingo. In its first three years, Dingocoin has achieved success as a Proof of Work coin with nearly 1 million unique non-custodial mobile wallet users using Flip (https://theflip.app/), our unique web wallet and other wallets, more than 250,000 unique users hodl 1,000 Dingocoin or more, a strong community across Discord, Telegram and Twitter, an ecosystem of partners including leading exchanges and mobile payment apps and with the Dingocoin Mainnet established among the most secure and active blockchains in the cryptoverse. Virallinen verkkosivusto: https://www.dingocoin.com/ Valkoinen paperi: https://dingocoin.com/downloads/whitepaper/DingocoinWhitePaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/6VYF5jXq6rfq4QRgGMG6co7b1Ev1Lj7KSbHBxfQ9e1L3 Osta DINGO-rahaketta nyt!

Dingocoin (DINGO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Dingocoin (DINGO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 6.92M $ 6.92M $ 6.92M Kokonaistarjonta: $ 114.64B $ 114.64B $ 114.64B Kierrossa oleva tarjonta: $ 114.64B $ 114.64B $ 114.64B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 6.92M $ 6.92M $ 6.92M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00021563 $ 0.00021563 $ 0.00021563 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000003672458821212 $ 0.000003672458821212 $ 0.000003672458821212 Nykyinen hinta: $ 0.00006033 $ 0.00006033 $ 0.00006033 Lue lisää Dingocoin (DINGO) -rahakkeen hinnasta

Dingocoin (DINGO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Dingocoin (DINGO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DINGO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DINGO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DINGO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DINGO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

