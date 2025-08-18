Dingocoin (DINGO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00006264. Viimeisen 24 tunnin aikana DINGO on vaihdellut alimmillaan $ 0.00005727 ja korkeimmillaan $ 0.000069 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DINGO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000207634769952253, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000003672458821212.
Lyhyen aikavälin tuloksissa DINGO on muuttunut -1.47% viimeisen tunnin aikana, -3.34% 24 tunnin aikana ja +20.18% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Dingocoin (DINGO) -rahakkeen markkinatiedot
Dingocoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 7.18M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 44.86K. DINGO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 114.59B ja sen kokonaistarjonta on 114594788752.00014. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.18M.
Dingocoin (DINGO) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Dingocoin-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0000021582
-3.34%
30 päivää
$ +0.00003013
+92.67%
60 päivää
$ +0.00003592
+134.43%
90 päivää
$ +0.00002544
+68.38%
Dingocoin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään DINGO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000021582 (-3.34%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Dingocoin 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00003013 (+92.67%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Dingocoin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DINGO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00003592 (+134.43%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Dingocoin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00002544 (+68.38%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Dingocoin (DINGO)?
Dingocoin is a very currency, and a community-driven project. Dingocoin is nearing one million users as it approaches its 3rd anniversary in April 2024. Dingocoin is a cryptocurrency made for effortless payments, that holds sacred the original Satoshi vision of decentralized payments. Created in parody of Dogecoin for absolutely everyone, based on the wild Australian dingo.
In its first three years, Dingocoin has achieved success as a Proof of Work coin with nearly 1 million unique non-custodial mobile wallet users using Flip (https://theflip.app/), our unique web wallet and other wallets, more than 250,000 unique users hodl 1,000 Dingocoin or more, a strong community across Discord, Telegram and Twitter, an ecosystem of partners including leading exchanges and mobile payment apps and with the Dingocoin Mainnet established among the most secure and active blockchains in the cryptoverse.
Dingocoin on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Dingocoin-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista DINGO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Dingocoin-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Dingocoin-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Dingocoin-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Dingocoin (DINGO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Dingocoin (DINGO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Dingocoin-rahakkeelle.
Dingocoin (DINGO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DINGO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Dingocoin (DINGO) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Dingocoin:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Dingocoin MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.