DevvE (DEVVE) -rahakkeen tiedot DevvE is the layer 1 token on the DevvX blockchain. At ⅓billionth the energy of Bitcoin, 1/10millionth the cost of Ethereum and infinite TPS, DevvE serves as the intermediary and liquidity mechanism for assets on devv.exchange. Users contribute DevvE into a revolutionary liquidity system to earn rewards from market making, exchange fees and instant payments. Trades are routed via DevvE as the primary shared digital asset, removing fractured liquidity. DevvExchange is fully compliant and non-custodial with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement, Privacy, Fraud & Loss protections, making it the safest platform to store and trade digital assets. Virallinen verkkosivusto: https://www.devve.io/ Valkoinen paperi: https://assets-global.website-files.com/6509e01d2c57f1be928c4ad1/657734916a8fe48f1b8039cd_DevvE%20Whitepaper%20Dec%2011%20-%2023.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x8248270620aa532e4d64316017be5e873e37cc09 Osta DEVVE-rahaketta nyt!

DevvE (DEVVE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu DevvE (DEVVE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 44.06M $ 44.06M $ 44.06M Kokonaistarjonta: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 93.25M $ 93.25M $ 93.25M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 141.75M $ 141.75M $ 141.75M Kaikkien aikojen korkein: $ 2.48 $ 2.48 $ 2.48 Kaikkien aikojen alin: $ 0.1363905146686964 $ 0.1363905146686964 $ 0.1363905146686964 Nykyinen hinta: $ 0.4725 $ 0.4725 $ 0.4725 Lue lisää DevvE (DEVVE) -rahakkeen hinnasta

DevvE (DEVVE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset DevvE (DEVVE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DEVVE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DEVVE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DEVVE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DEVVE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

