DevvE (DEVVE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.463. Viimeisen 24 tunnin aikana DEVVE on vaihdellut alimmillaan $ 0.4396 ja korkeimmillaan $ 0.4794 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DEVVE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.138329606241538, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.1363905146686964.
Lyhyen aikavälin tuloksissa DEVVE on muuttunut +3.32% viimeisen tunnin aikana, +4.11% 24 tunnin aikana ja -5.40% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
DevvE (DEVVE) -rahakkeen markkinatiedot
DevvE-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 43.17M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 91.47K. DEVVE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 93.25M ja sen kokonaistarjonta on 120000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 138.90M.
DevvE (DEVVE) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän DevvE-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.018278
+4.11%
30 päivää
$ -0.0456
-8.97%
60 päivää
$ +0.1175
+34.00%
90 päivää
$ -0.095
-17.03%
DevvE-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään DEVVE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.018278 (+4.11%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
DevvE 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0456 (-8.97%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
DevvE-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DEVVE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.1175 (+34.00%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
DevvE-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.095 (-17.03%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
DevvE is the layer 1 token on the DevvX blockchain. At ⅓billionth the energy of Bitcoin, 1/10millionth the cost of Ethereum and infinite TPS, DevvE serves as the intermediary and liquidity mechanism for assets on devv.exchange.
Users contribute DevvE into a revolutionary liquidity system to earn rewards from market making, exchange fees and instant payments. Trades are routed via DevvE as the primary shared digital asset, removing fractured liquidity.
DevvExchange is fully compliant and non-custodial with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement, Privacy, Fraud & Loss protections, making it the safest platform to store and trade digital assets.
DevvE on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja DevvE-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista DEVVE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue DevvE-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään DevvE-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
DevvE-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon DevvE (DEVVE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DevvE (DEVVE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DevvE-rahakkeelle.
DevvE (DEVVE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DEVVE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
DevvE (DEVVE) -ostamisen perusteet
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.