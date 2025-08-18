Lisätietoja DEVVE-rahakkeesta

DevvE-logo

DevvE – hinta (DEVVE)

1DEVVE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.463
+4.11%1D
USD
Reaaliaikainen DevvE (DEVVE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:29:13 (UTC+8)

DevvE (DEVVE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.4396
24 h:n matalin
$ 0.4794
24 h:n korkein

$ 0.4396
$ 0.4794
$ 2.138329606241538
$ 0.1363905146686964
+3.32%

+4.11%

-5.40%

-5.40%

DevvE (DEVVE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.463. Viimeisen 24 tunnin aikana DEVVE on vaihdellut alimmillaan $ 0.4396 ja korkeimmillaan $ 0.4794 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DEVVE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.138329606241538, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.1363905146686964.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DEVVE on muuttunut +3.32% viimeisen tunnin aikana, +4.11% 24 tunnin aikana ja -5.40% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DevvE (DEVVE) -rahakkeen markkinatiedot

No.616

$ 43.17M
$ 91.47K
$ 138.90M
93.25M
300,000,000
120,000,000
31.08%

ETH

DevvE-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 43.17M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 91.47K. DEVVE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 93.25M ja sen kokonaistarjonta on 120000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 138.90M.

DevvE (DEVVE) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän DevvE-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.018278+4.11%
30 päivää$ -0.0456-8.97%
60 päivää$ +0.1175+34.00%
90 päivää$ -0.095-17.03%
DevvE-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään DEVVE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.018278 (+4.11%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

DevvE 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0456 (-8.97%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

DevvE-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DEVVE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.1175 (+34.00%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

DevvE-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.095 (-17.03%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle DevvE (DEVVE)?

Tarkista DevvE-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on DevvE (DEVVE)

DevvE is the layer 1 token on the DevvX blockchain. At ⅓billionth the energy of Bitcoin, 1/10millionth the cost of Ethereum and infinite TPS, DevvE serves as the intermediary and liquidity mechanism for assets on devv.exchange. Users contribute DevvE into a revolutionary liquidity system to earn rewards from market making, exchange fees and instant payments. Trades are routed via DevvE as the primary shared digital asset, removing fractured liquidity. DevvExchange is fully compliant and non-custodial with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement, Privacy, Fraud & Loss protections, making it the safest platform to store and trade digital assets.

DevvE on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja DevvE-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista DEVVE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue DevvE-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään DevvE-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

DevvE-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DevvE (DEVVE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DevvE (DEVVE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DevvE-rahakkeelle.

Tarkista DevvE-rahakkeen hintaennuste nyt!

DevvE (DEVVE) -rahakkeen tokenomiikka

DevvE (DEVVE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DEVVE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

DevvE (DEVVE) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa DevvE:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa DevvE MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

DEVVE paikallisiin valuuttoihin

1 DevvE(DEVVE) - VND
1 DevvE(DEVVE) - AUD
1 DevvE(DEVVE) - GBP
1 DevvE(DEVVE) - EUR
1 DevvE(DEVVE) - USD
1 DevvE(DEVVE) - MYR
1 DevvE(DEVVE) - TRY
1 DevvE(DEVVE) - JPY
1 DevvE(DEVVE) - ARS
1 DevvE(DEVVE) - RUB
1 DevvE(DEVVE) - INR
1 DevvE(DEVVE) - IDR
1 DevvE(DEVVE) - KRW
1 DevvE(DEVVE) - PHP
1 DevvE(DEVVE) - EGP
1 DevvE(DEVVE) - BRL
1 DevvE(DEVVE) - CAD
1 DevvE(DEVVE) - BDT
1 DevvE(DEVVE) - NGN
1 DevvE(DEVVE) - COP
1 DevvE(DEVVE) - ZAR
1 DevvE(DEVVE) - UAH
1 DevvE(DEVVE) - VES
1 DevvE(DEVVE) - CLP
1 DevvE(DEVVE) - PKR
1 DevvE(DEVVE) - KZT
1 DevvE(DEVVE) - THB
1 DevvE(DEVVE) - TWD
1 DevvE(DEVVE) - AED
1 DevvE(DEVVE) - CHF
1 DevvE(DEVVE) - HKD
1 DevvE(DEVVE) - AMD
1 DevvE(DEVVE) - MAD
1 DevvE(DEVVE) - MXN
1 DevvE(DEVVE) - SAR
1 DevvE(DEVVE) - PLN
1 DevvE(DEVVE) - RON
1 DevvE(DEVVE) - SEK
1 DevvE(DEVVE) - BGN
1 DevvE(DEVVE) - HUF
1 DevvE(DEVVE) - CZK
1 DevvE(DEVVE) - KWD
1 DevvE(DEVVE) - ILS
1 DevvE(DEVVE) - AOA
1 DevvE(DEVVE) - BHD
1 DevvE(DEVVE) - BMD
1 DevvE(DEVVE) - DKK
1 DevvE(DEVVE) - HNL
1 DevvE(DEVVE) - MUR
1 DevvE(DEVVE) - NAD
1 DevvE(DEVVE) - NOK
1 DevvE(DEVVE) - NZD
1 DevvE(DEVVE) - PAB
1 DevvE(DEVVE) - PGK
1 DevvE(DEVVE) - QAR
1 DevvE(DEVVE) - RSD
DevvE-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton DevvE toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen DevvE-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DevvE”

Paljonko DevvE (DEVVE) on arvoltaan tänään?
DEVVE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.463 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DEVVE-USD-parin nykyinen hinta?
DEVVE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.463. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DevvE-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DEVVE markkina-arvo on $ 43.17M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DEVVE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DEVVE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 93.25M USD.
Mikä oli DEVVE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DEVVE saavutti ATH-hinnaksi 2.138329606241538 USD.
Mikä oli DEVVE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DEVVE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.1363905146686964 USD.
Mikä on DEVVE-rahakkeen treidausvolyymi?
DEVVE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 91.47K USD.
Nouseeko DEVVE tänä vuonna korkeammalle?
DEVVE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DEVVE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

