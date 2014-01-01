Lisätietoja DASH-rahakkeesta

DASH-rahakkeen hintatiedot

DASH-rahakkeen valkoinen paperi

DASH-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DASH-rahakkeen tokenomiikka

DASH-rahakkeen hintaennuste

DASH-rahakkeen historia

DASH-osto-opas

DASH/fiat-valuuttamuunnin

DASH-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

DASH-logo

DASH – hinta (DASH)

1DASH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$22.02
$22.02$22.02
+1.14%1D
USD
Reaaliaikainen DASH (DASH) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:45:22 (UTC+8)

DASH (DASH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 21.74
$ 21.74$ 21.74
24 h:n matalin
$ 22.44
$ 22.44$ 22.44
24 h:n korkein

$ 21.74
$ 21.74$ 21.74

$ 22.44
$ 22.44$ 22.44

$ 1,642.219970703125
$ 1,642.219970703125$ 1,642.219970703125

$ 0.21389900147914886
$ 0.21389900147914886$ 0.21389900147914886

+0.64%

+1.14%

-1.08%

-1.08%

DASH (DASH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 22.01. Viimeisen 24 tunnin aikana DASH on vaihdellut alimmillaan $ 21.74 ja korkeimmillaan $ 22.44 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DASH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1,642.219970703125, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.21389900147914886.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DASH on muuttunut +0.64% viimeisen tunnin aikana, +1.14% 24 tunnin aikana ja -1.08% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DASH (DASH) -rahakkeen markkinatiedot

No.171

$ 272.47M
$ 272.47M$ 272.47M

$ 665.89K
$ 665.89K$ 665.89K

$ 415.99M
$ 415.99M$ 415.99M

12.38M
12.38M 12.38M

18,900,000
18,900,000 18,900,000

12,379,261.70687208
12,379,261.70687208 12,379,261.70687208

65.49%

0.01%

2014-01-01 00:00:00

$ 0.2138
$ 0.2138$ 0.2138

DASH

DASH-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 272.47M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 665.89K. DASH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 12.38M ja sen kokonaistarjonta on 12379261.70687208. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 415.99M.

DASH (DASH) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän DASH-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.2482+1.14%
30 päivää$ -3.01-12.04%
60 päivää$ +4.11+22.96%
90 päivää$ -2.12-8.79%
DASH-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään DASH-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.2482 (+1.14%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

DASH 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -3.01 (-12.04%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

DASH-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DASH-rahakkeiden hinta muuttui $ +4.11 (+22.96%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

DASH-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -2.12 (-8.79%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle DASH (DASH)?

Tarkista DASH-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on DASH (DASH)

Dash (DASH) is a privacy-centric digital currency with instant transactions. It is based on the Bitcoin software, but it has a two-tier network that improves it. Dash allows you to remain anonymous while you make transactions, similar to cash.

DASH on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja DASH-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista DASH-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue DASH-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään DASH-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

DASH-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DASH (DASH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DASH (DASH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DASH-rahakkeelle.

Tarkista DASH-rahakkeen hintaennuste nyt!

DASH (DASH) -rahakkeen tokenomiikka

DASH (DASH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DASH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

DASH (DASH) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa DASH:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa DASH MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

DASH paikallisiin valuuttoihin

1 DASH(DASH) - VND
579,193.15
1 DASH(DASH) - AUD
A$34.1155
1 DASH(DASH) - GBP
16.2874
1 DASH(DASH) - EUR
18.9286
1 DASH(DASH) - USD
$22.01
1 DASH(DASH) - MYR
RM92.8822
1 DASH(DASH) - TRY
900.8693
1 DASH(DASH) - JPY
¥3,257.48
1 DASH(DASH) - ARS
ARS$28,922.4606
1 DASH(DASH) - RUB
1,773.3457
1 DASH(DASH) - INR
1,921.473
1 DASH(DASH) - IDR
Rp360,819.6144
1 DASH(DASH) - KRW
30,826.3256
1 DASH(DASH) - PHP
1,258.3117
1 DASH(DASH) - EGP
￡E.1,067.2649
1 DASH(DASH) - BRL
R$120.3947
1 DASH(DASH) - CAD
C$30.3738
1 DASH(DASH) - BDT
2,676.8562
1 DASH(DASH) - NGN
33,809.3409
1 DASH(DASH) - COP
$88,749.8225
1 DASH(DASH) - ZAR
R.390.2373
1 DASH(DASH) - UAH
906.3718
1 DASH(DASH) - VES
Bs3,015.37
1 DASH(DASH) - CLP
$21,349.7
1 DASH(DASH) - PKR
Rs6,205.0592
1 DASH(DASH) - KZT
11,826.8534
1 DASH(DASH) - THB
฿718.8466
1 DASH(DASH) - TWD
NT$671.5251
1 DASH(DASH) - AED
د.إ80.7767
1 DASH(DASH) - CHF
Fr17.608
1 DASH(DASH) - HKD
HK$171.8981
1 DASH(DASH) - AMD
֏8,423.227
1 DASH(DASH) - MAD
.د.م198.3101
1 DASH(DASH) - MXN
$412.6875
1 DASH(DASH) - SAR
ريال82.5375
1 DASH(DASH) - PLN
80.5566
1 DASH(DASH) - RON
лв95.7435
1 DASH(DASH) - SEK
kr211.5161
1 DASH(DASH) - BGN
лв36.9768
1 DASH(DASH) - HUF
Ft7,514.4341
1 DASH(DASH) - CZK
465.7316
1 DASH(DASH) - KWD
د.ك6.71305
1 DASH(DASH) - ILS
75.0541
1 DASH(DASH) - AOA
Kz20,174.1459
1 DASH(DASH) - BHD
.د.ب8.29777
1 DASH(DASH) - BMD
$22.01
1 DASH(DASH) - DKK
kr141.3042
1 DASH(DASH) - HNL
L578.6429
1 DASH(DASH) - MUR
1,006.5173
1 DASH(DASH) - NAD
$388.9167
1 DASH(DASH) - NOK
kr223.8417
1 DASH(DASH) - NZD
$37.6371
1 DASH(DASH) - PAB
B/.22.01
1 DASH(DASH) - PGK
K91.1214
1 DASH(DASH) - QAR
ر.ق80.1164
1 DASH(DASH) - RSD
дин.2,220.1487

DASH-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton DASH toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen DASH-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DASH”

Paljonko DASH (DASH) on arvoltaan tänään?
DASH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 22.01 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DASH-USD-parin nykyinen hinta?
DASH -USD-parin nykyinen hinta on $ 22.01. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DASH-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DASH markkina-arvo on $ 272.47M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DASH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DASH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 12.38M USD.
Mikä oli DASH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DASH saavutti ATH-hinnaksi 1,642.219970703125 USD.
Mikä oli DASH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DASH-rahakkeen ATL-hinta oli 0.21389900147914886 USD.
Mikä on DASH-rahakkeen treidausvolyymi?
DASH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 665.89K USD.
Nouseeko DASH tänä vuonna korkeammalle?
DASH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DASH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:45:22 (UTC+8)

DASH (DASH) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

DASH-USD-laskin

Summa

DASH
DASH
USD
USD

1 DASH = 22.01 USD

Treidaa DASH-rahaketta

DASHUSDT
$22.02
$22.02$22.02
+1.10%
DASHBTC
$0.0001962
$0.0001962$0.0001962
+1.60%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu