DASH (DASH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 22.01. Viimeisen 24 tunnin aikana DASH on vaihdellut alimmillaan $ 21.74 ja korkeimmillaan $ 22.44 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DASH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1,642.219970703125, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.21389900147914886.
Lyhyen aikavälin tuloksissa DASH on muuttunut +0.64% viimeisen tunnin aikana, +1.14% 24 tunnin aikana ja -1.08% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
DASH (DASH) -rahakkeen markkinatiedot
No.171
$ 272.47M
$ 665.89K
$ 415.99M
12.38M
18,900,000
12,379,261.70687208
65.49%
0.01%
2014-01-01 00:00:00
$ 0.2138
DASH
DASH-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 272.47M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 665.89K. DASH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 12.38M ja sen kokonaistarjonta on 12379261.70687208. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 415.99M.
DASH (DASH) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän DASH-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.2482
+1.14%
30 päivää
$ -3.01
-12.04%
60 päivää
$ +4.11
+22.96%
90 päivää
$ -2.12
-8.79%
DASH-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään DASH-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.2482 (+1.14%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
DASH 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -3.01 (-12.04%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
DASH-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DASH-rahakkeiden hinta muuttui $ +4.11 (+22.96%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
DASH-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -2.12 (-8.79%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle DASH (DASH)?
Dash (DASH) is a privacy-centric digital currency with instant transactions. It is based on the Bitcoin software, but it has a two-tier network that improves it. Dash allows you to remain anonymous while you make transactions, similar to cash.
DASH-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.