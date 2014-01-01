DASH

Dash (DASH) is a privacy-centric digital currency with instant transactions. It is based on the Bitcoin software, but it has a two-tier network that improves it. Dash allows you to remain anonymous while you make transactions, similar to cash.

NimiDASH

SijoitusNo.159

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus0.0001%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)152.42%

Kierrossa oleva tarjonta12,401,562.66288538

Enimmäistarjonta18,900,000

Kokonaistarjonta12,401,562.66288538

Kierrossa oleva määrä0.6561%

Julkaisupäivämäärä2014-01-01 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen0.2138 USDT

Kaikkien aikojen korkein hinta1642.219970703125,2017-12-20

Alin hinta0.21389900147914886,2014-02-14

Julkinen lohkoketjuDASH

JohdantoDash (DASH) is a privacy-centric digital currency with instant transactions. It is based on the Bitcoin software, but it has a two-tier network that improves it. Dash allows you to remain anonymous while you make transactions, similar to cash.

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

Loading...