DAO Maker (DAO) -rahakkeen tiedot DAO Maker is a platform that aims to redefine venture capital for the masses, by providing scalable technologies and funding support to tokenized startups. This venture capital fund was first conceptualized in 2017. It has since evolved to create low turnout frameworks, which has enabled many retail investors and individuals to become active in venture capital. When funding through DAO Maker, the risks for both parties – the investors and the startups – are significantly reduced. Virallinen verkkosivusto: https://daomaker.com/ Valkoinen paperi: https://drive.google.com/file/d/1tPRMktnros6ifJLfvQkrT6mAmEJvUufT/view Block Explorer: https://solscan.io/token/85aM5XJhdDeUw4MbGKM56zmWnsRyh76zUVut97uPjiCg Osta DAO-rahaketta nyt!

DAO Maker (DAO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu DAO Maker (DAO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 24.65M $ 24.65M $ 24.65M Kokonaistarjonta: $ 278.54M $ 278.54M $ 278.54M Kierrossa oleva tarjonta: $ 202.73M $ 202.73M $ 202.73M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 33.87M $ 33.87M $ 33.87M Kaikkien aikojen korkein: $ 19.98 $ 19.98 $ 19.98 Kaikkien aikojen alin: $ 0.10402367680053178 $ 0.10402367680053178 $ 0.10402367680053178 Nykyinen hinta: $ 0.1216 $ 0.1216 $ 0.1216 Lue lisää DAO Maker (DAO) -rahakkeen hinnasta

DAO Maker (DAO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset DAO Maker (DAO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DAO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DAO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DAO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DAO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

DAO Maker (DAO) -rahakkeen hintahistoria DAO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DAO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

