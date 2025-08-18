DAO Maker (DAO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1182. Viimeisen 24 tunnin aikana DAO on vaihdellut alimmillaan $ 0.1176 ja korkeimmillaan $ 0.1212 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DAO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 8.75191628, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.10402367680053178.
Lyhyen aikavälin tuloksissa DAO on muuttunut -0.43% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -3.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
DAO Maker (DAO) -rahakkeen markkinatiedot
DAO Maker-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 23.95M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 244.28K. DAO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 202.62M ja sen kokonaistarjonta on 278432736.72245103. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 32.91M.
DAO Maker (DAO) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän DAO Maker-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ 0
0.00%
30 päivää
$ -0.0201
-14.54%
60 päivää
$ +0.0075
+6.77%
90 päivää
$ -0.0443
-27.27%
DAO Maker-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään DAO-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
DAO Maker 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0201 (-14.54%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
DAO Maker-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DAO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0075 (+6.77%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
DAO Maker-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0443 (-27.27%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
DAO Maker is a platform that aims to redefine venture capital for the masses, by providing scalable technologies and funding support to tokenized startups. This venture capital fund was first conceptualized in 2017. It has since evolved to create low turnout frameworks, which has enabled many retail investors and individuals to become active in venture capital. When funding through DAO Maker, the risks for both parties – the investors and the startups – are significantly reduced.
DAO Maker on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja DAO Maker-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista DAO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue DAO Maker-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään DAO Maker-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
DAO Maker-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon DAO Maker (DAO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DAO Maker (DAO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DAO Maker-rahakkeelle.
DAO Maker (DAO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DAO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Etsitkö tapaa DAO Maker:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa DAO Maker MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.