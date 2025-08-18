Lisätietoja DAO-rahakkeesta

DAO Maker – hinta (DAO)

$0.1182
Reaaliaikainen DAO Maker (DAO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:27:22 (UTC+8)

DAO Maker (DAO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

$ 0.1176
24 h:n matalin
$ 0.1212
24 h:n korkein

$ 0.1176
$ 0.1212
$ 8.75191628
$ 0.10402367680053178
-0.43%

0.00%

-3.04%

-3.04%

DAO Maker (DAO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1182. Viimeisen 24 tunnin aikana DAO on vaihdellut alimmillaan $ 0.1176 ja korkeimmillaan $ 0.1212 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DAO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 8.75191628, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.10402367680053178.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DAO on muuttunut -0.43% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -3.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DAO Maker (DAO) -rahakkeen markkinatiedot

No.822

$ 23.95M
$ 244.28K
$ 32.91M
202.62M
278,432,736.72245103
ETH

DAO Maker-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 23.95M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 244.28K. DAO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 202.62M ja sen kokonaistarjonta on 278432736.72245103. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 32.91M.

DAO Maker (DAO) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän DAO Maker-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.0201-14.54%
60 päivää$ +0.0075+6.77%
90 päivää$ -0.0443-27.27%
DAO Maker-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään DAO-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

DAO Maker 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0201 (-14.54%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

DAO Maker-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DAO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0075 (+6.77%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

DAO Maker-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0443 (-27.27%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle DAO Maker (DAO)?

Tarkista DAO Maker-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on DAO Maker (DAO)

DAO Maker is a platform that aims to redefine venture capital for the masses, by providing scalable technologies and funding support to tokenized startups. This venture capital fund was first conceptualized in 2017. It has since evolved to create low turnout frameworks, which has enabled many retail investors and individuals to become active in venture capital. When funding through DAO Maker, the risks for both parties – the investors and the startups – are significantly reduced.

DAO Maker on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja DAO Maker-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista DAO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue DAO Maker-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään DAO Maker-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

DAO Maker-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DAO Maker (DAO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DAO Maker (DAO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DAO Maker-rahakkeelle.

Tarkista DAO Maker-rahakkeen hintaennuste nyt!

DAO Maker (DAO) -rahakkeen tokenomiikka

DAO Maker (DAO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DAO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

DAO Maker (DAO) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa DAO Maker:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa DAO Maker MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

DAO paikallisiin valuuttoihin

DAO Maker-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton DAO Maker toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen DAO Maker-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DAO Maker”

Paljonko DAO Maker (DAO) on arvoltaan tänään?
DAO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.1182 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DAO-USD-parin nykyinen hinta?
DAO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.1182. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DAO Maker-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DAO markkina-arvo on $ 23.95M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DAO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DAO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 202.62M USD.
Mikä oli DAO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DAO saavutti ATH-hinnaksi 8.75191628 USD.
Mikä oli DAO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DAO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.10402367680053178 USD.
Mikä on DAO-rahakkeen treidausvolyymi?
DAO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 244.28K USD.
Nouseeko DAO tänä vuonna korkeammalle?
DAO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DAO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:27:22 (UTC+8)

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

