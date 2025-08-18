Lisätietoja DADDY-rahakkeesta

Daddy Tate-logo

Daddy Tate – hinta (DADDY)

1DADDY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.03288
$0.03288$0.03288
-0.15%1D
USD
Reaaliaikainen Daddy Tate (DADDY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:27:07 (UTC+8)

Daddy Tate (DADDY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.03251
$ 0.03251$ 0.03251
24 h:n matalin
$ 0.03731
$ 0.03731$ 0.03731
24 h:n korkein

$ 0.03251
$ 0.03251$ 0.03251

$ 0.03731
$ 0.03731$ 0.03731

$ 0.2924734098553782
$ 0.2924734098553782$ 0.2924734098553782

$ 0.019893218377353056
$ 0.019893218377353056$ 0.019893218377353056

-0.70%

-0.15%

-11.86%

-11.86%

Daddy Tate (DADDY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.03287. Viimeisen 24 tunnin aikana DADDY on vaihdellut alimmillaan $ 0.03251 ja korkeimmillaan $ 0.03731 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DADDY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.2924734098553782, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.019893218377353056.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DADDY on muuttunut -0.70% viimeisen tunnin aikana, -0.15% 24 tunnin aikana ja -11.86% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Daddy Tate (DADDY) -rahakkeen markkinatiedot

No.862

$ 19.71M
$ 19.71M$ 19.71M

$ 62.35K
$ 62.35K$ 62.35K

$ 32.86M
$ 32.86M$ 32.86M

599.64M
599.64M 599.64M

999,689,062
999,689,062 999,689,062

599,638,708.685595
599,638,708.685595 599,638,708.685595

59.98%

SOL

Daddy Tate-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 19.71M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 62.35K. DADDY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 599.64M ja sen kokonaistarjonta on 599638708.685595. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 32.86M.

Daddy Tate (DADDY) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Daddy Tate-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000494-0.15%
30 päivää$ +0.00713+27.70%
60 päivää$ +0.00482+17.18%
90 päivää$ -0.00218-6.22%
Daddy Tate-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään DADDY-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000494 (-0.15%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Daddy Tate 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00713 (+27.70%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Daddy Tate-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, DADDY-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00482 (+17.18%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Daddy Tate-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00218 (-6.22%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Daddy Tate (DADDY)?

Tarkista Daddy Tate-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Daddy Tate (DADDY)

DADDY is a meme coin on the Solana chain

Daddy Tate on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Daddy Tate-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista DADDY-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Daddy Tate-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Daddy Tate-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Daddy Tate-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Daddy Tate (DADDY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Daddy Tate (DADDY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Daddy Tate-rahakkeelle.

Tarkista Daddy Tate-rahakkeen hintaennuste nyt!

Daddy Tate (DADDY) -rahakkeen tokenomiikka

Daddy Tate (DADDY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DADDY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Daddy Tate (DADDY) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Daddy Tate:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Daddy Tate MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

DADDY paikallisiin valuuttoihin

1 Daddy Tate(DADDY) - VND
864.97405
1 Daddy Tate(DADDY) - AUD
A$0.0509485
1 Daddy Tate(DADDY) - GBP
0.0243238
1 Daddy Tate(DADDY) - EUR
0.0282682
1 Daddy Tate(DADDY) - USD
$0.03287
1 Daddy Tate(DADDY) - MYR
RM0.1387114
1 Daddy Tate(DADDY) - TRY
1.3453691
1 Daddy Tate(DADDY) - JPY
¥4.86476
1 Daddy Tate(DADDY) - ARS
ARS$43.0797507
1 Daddy Tate(DADDY) - RUB
2.6486646
1 Daddy Tate(DADDY) - INR
2.8708658
1 Daddy Tate(DADDY) - IDR
Rp538.8523728
1 Daddy Tate(DADDY) - KRW
46.1008324
1 Daddy Tate(DADDY) - PHP
1.8798353
1 Daddy Tate(DADDY) - EGP
￡E.1.5938663
1 Daddy Tate(DADDY) - BRL
R$0.1801276
1 Daddy Tate(DADDY) - CAD
C$0.0456893
1 Daddy Tate(DADDY) - BDT
3.9976494
1 Daddy Tate(DADDY) - NGN
50.4140338
1 Daddy Tate(DADDY) - COP
$132.5400575
1 Daddy Tate(DADDY) - ZAR
R.0.5834425
1 Daddy Tate(DADDY) - UAH
1.3535866
1 Daddy Tate(DADDY) - VES
Bs4.50319
1 Daddy Tate(DADDY) - CLP
$31.81816
1 Daddy Tate(DADDY) - PKR
Rs9.321932
1 Daddy Tate(DADDY) - KZT
17.6623658
1 Daddy Tate(DADDY) - THB
฿1.0745203
1 Daddy Tate(DADDY) - TWD
NT$1.0022063
1 Daddy Tate(DADDY) - AED
د.إ0.1206329
1 Daddy Tate(DADDY) - CHF
Fr0.026296
1 Daddy Tate(DADDY) - HKD
HK$0.2567147
1 Daddy Tate(DADDY) - AMD
֏12.579349
1 Daddy Tate(DADDY) - MAD
.د.م0.2961587
1 Daddy Tate(DADDY) - MXN
$0.6172986
1 Daddy Tate(DADDY) - SAR
ريال0.1232625
1 Daddy Tate(DADDY) - PLN
0.1203042
1 Daddy Tate(DADDY) - RON
лв0.1429845
1 Daddy Tate(DADDY) - SEK
kr0.3165381
1 Daddy Tate(DADDY) - BGN
лв0.0552216
1 Daddy Tate(DADDY) - HUF
Ft11.2451557
1 Daddy Tate(DADDY) - CZK
0.6961866
1 Daddy Tate(DADDY) - KWD
د.ك0.01002535
1 Daddy Tate(DADDY) - ILS
0.1120867
1 Daddy Tate(DADDY) - AOA
Kz29.9633059
1 Daddy Tate(DADDY) - BHD
.د.ب0.01239199
1 Daddy Tate(DADDY) - BMD
$0.03287
1 Daddy Tate(DADDY) - DKK
kr0.2113541
1 Daddy Tate(DADDY) - HNL
L0.8592218
1 Daddy Tate(DADDY) - MUR
1.5031451
1 Daddy Tate(DADDY) - NAD
$0.5814703
1 Daddy Tate(DADDY) - NOK
kr0.3349453
1 Daddy Tate(DADDY) - NZD
$0.0565364
1 Daddy Tate(DADDY) - PAB
B/.0.03287
1 Daddy Tate(DADDY) - PGK
K0.1387114
1 Daddy Tate(DADDY) - QAR
ر.ق0.1196468
1 Daddy Tate(DADDY) - RSD
дин.3.3178978

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Daddy Tate toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Daddy Tate-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Daddy Tate”

Paljonko Daddy Tate (DADDY) on arvoltaan tänään?
DADDY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03287 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DADDY-USD-parin nykyinen hinta?
DADDY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03287. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Daddy Tate-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DADDY markkina-arvo on $ 19.71M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DADDY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DADDY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 599.64M USD.
Mikä oli DADDY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DADDY saavutti ATH-hinnaksi 0.2924734098553782 USD.
Mikä oli DADDY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DADDY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.019893218377353056 USD.
Mikä on DADDY-rahakkeen treidausvolyymi?
DADDY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 62.35K USD.
Nouseeko DADDY tänä vuonna korkeammalle?
DADDY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DADDY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:27:07 (UTC+8)

Daddy Tate (DADDY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

