Daddy Tate (DADDY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Daddy Tate (DADDY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Daddy Tate (DADDY) -rahakkeen tiedot DADDY is a meme coin on the Solana chain Virallinen verkkosivusto: https://www.daddysuniversity.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/4Cnk9EPnW5ixfLZatCPJjDB1PUtcRpVVgTQukm9epump Osta DADDY-rahaketta nyt!

Daddy Tate (DADDY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Daddy Tate (DADDY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 20.92M $ 20.92M $ 20.92M Kokonaistarjonta: $ 599.64M $ 599.64M $ 599.64M Kierrossa oleva tarjonta: $ 599.64M $ 599.64M $ 599.64M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 34.87M $ 34.87M $ 34.87M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2879 $ 0.2879 $ 0.2879 Kaikkien aikojen alin: $ 0.019893218377353056 $ 0.019893218377353056 $ 0.019893218377353056 Nykyinen hinta: $ 0.03488 $ 0.03488 $ 0.03488 Lue lisää Daddy Tate (DADDY) -rahakkeen hinnasta

Daddy Tate (DADDY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Daddy Tate (DADDY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä DADDY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DADDY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät DADDY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DADDY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka DADDY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Daddy Tate (DADDY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita DADDY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan DADDY-rahakkeita MEXCistä nyt!

Daddy Tate (DADDY) -rahakkeen hintahistoria DADDY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu DADDY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

DADDY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne DADDY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DADDY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso DADDY-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!