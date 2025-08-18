Lisätietoja ZKP-rahakkeesta

Panther Protocol-logo

Panther Protocol – hinta (ZKP)

1ZKP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00768
$0.00768
-1.03%1D
USD
Reaaliaikainen Panther Protocol (ZKP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:30:09 (UTC+8)

Panther Protocol (ZKP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00753
$ 0.00753
24 h:n matalin
$ 0.00786
$ 0.00786
24 h:n korkein

$ 0.00753
$ 0.00753

$ 0.00786
$ 0.00786

$ 0.43908466599544116
$ 0.43908466599544116

$ 0.006980003897759854
$ 0.006980003897759854

-0.65%

-1.03%

+1.58%

+1.58%

Panther Protocol (ZKP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00768. Viimeisen 24 tunnin aikana ZKP on vaihdellut alimmillaan $ 0.00753 ja korkeimmillaan $ 0.00786 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZKP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.43908466599544116, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.006980003897759854.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ZKP on muuttunut -0.65% viimeisen tunnin aikana, -1.03% 24 tunnin aikana ja +1.58% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Panther Protocol (ZKP) -rahakkeen markkinatiedot

No.3705

$ 0.00
$ 0.00

$ 199.72K
$ 199.72K

$ 7.68M
$ 7.68M

0.00
0.00

1,000,000,000
1,000,000,000

361,989,711
361,989,711

0.00%

MATIC

Panther Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 199.72K. ZKP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 361989711. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.68M.

Panther Protocol (ZKP) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Panther Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000799-1.03%
30 päivää$ -0.00126-14.10%
60 päivää$ -0.00151-16.44%
90 päivää$ -0.00387-33.51%
Panther Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ZKP-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000799 (-1.03%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Panther Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00126 (-14.10%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Panther Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ZKP-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00151 (-16.44%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Panther Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00387 (-33.51%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Panther Protocol (ZKP)?

Tarkista Panther Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Panther Protocol (ZKP)

Panther Protocol is an end-to-end solution that restores privacy in Web3 and DeFi while providing financial institutions with full ownership of their data as they participate in decentralized finance.

Panther Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Panther Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ZKP-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Panther Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Panther Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Panther Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Panther Protocol (ZKP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Panther Protocol (ZKP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Panther Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Panther Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

Panther Protocol (ZKP) -rahakkeen tokenomiikka

Panther Protocol (ZKP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ZKP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Panther Protocol (ZKP) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Panther Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Panther Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ZKP paikallisiin valuuttoihin

Panther Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Panther Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Panther Protocol-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Panther Protocol”

Paljonko Panther Protocol (ZKP) on arvoltaan tänään?
ZKP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00768 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ZKP-USD-parin nykyinen hinta?
ZKP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00768. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Panther Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ZKP markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ZKP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ZKP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli ZKP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ZKP saavutti ATH-hinnaksi 0.43908466599544116 USD.
Mikä oli ZKP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ZKP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.006980003897759854 USD.
Mikä on ZKP-rahakkeen treidausvolyymi?
ZKP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 199.72K USD.
Nouseeko ZKP tänä vuonna korkeammalle?
ZKP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ZKP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:30:09 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

