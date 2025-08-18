Lisätietoja AIOT-rahakkeesta

AIOT-rahakkeen hintatiedot

AIOT-rahakkeen valkoinen paperi

AIOT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

AIOT-rahakkeen tokenomiikka

AIOT-rahakkeen hintaennuste

AIOT-rahakkeen historia

AIOT-osto-opas

AIOT/fiat-valuuttamuunnin

AIOT-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

OKZOO-logo

OKZOO – hinta (AIOT)

1AIOT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.52813
$1.52813$1.52813
-3.66%1D
USD
Reaaliaikainen OKZOO (AIOT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-21 23:56:49 (UTC+8)

OKZOO (AIOT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.51808
$ 1.51808$ 1.51808
24 h:n matalin
$ 1.762
$ 1.762$ 1.762
24 h:n korkein

$ 1.51808
$ 1.51808$ 1.51808

$ 1.762
$ 1.762$ 1.762

$ 2.022925810880365
$ 2.022925810880365$ 2.022925810880365

$ 0.04452569076105928
$ 0.04452569076105928$ 0.04452569076105928

-2.15%

-3.66%

+136.74%

+136.74%

OKZOO (AIOT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.52814. Viimeisen 24 tunnin aikana AIOT on vaihdellut alimmillaan $ 1.51808 ja korkeimmillaan $ 1.762 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AIOT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.022925810880365, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.04452569076105928.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AIOT on muuttunut -2.15% viimeisen tunnin aikana, -3.66% 24 tunnin aikana ja +136.74% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

OKZOO (AIOT) -rahakkeen markkinatiedot

No.290

$ 126.10M
$ 126.10M$ 126.10M

$ 168.83K
$ 168.83K$ 168.83K

$ 1.53B
$ 1.53B$ 1.53B

82.52M
82.52M 82.52M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

8.25%

BSC

OKZOO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 126.10M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 168.83K. AIOT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 82.52M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.53B.

OKZOO (AIOT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän OKZOO-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0580543-3.66%
30 päivää$ +1.1175+272.13%
60 päivää$ +1.38189+944.88%
90 päivää$ +1.1933+356.37%
OKZOO-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään AIOT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0580543 (-3.66%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

OKZOO 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +1.1175 (+272.13%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

OKZOO-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AIOT-rahakkeiden hinta muuttui $ +1.38189 (+944.88%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

OKZOO-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +1.1933 (+356.37%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle OKZOO (AIOT)?

Tarkista OKZOO-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on OKZOO (AIOT)

OKZOO introduces the world's first urban-scale decentralized environmental data network through an interconnected system of physical AIoT devices. By blending AI with decentralized Internet of Things (DeIoT), OKZOO distributes portable machines with micro sensor nodes that collect both external and household environmental data through engaging AI pet companions. Users contribute to this grassroots network while earning peer-to-peer incentives via $AIOT tokens, which can be staked for on-chain rewards and in-game benefits, creating a sustainable ecosystem that powers innovative AI environmental applications.

OKZOO on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja OKZOO-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista AIOT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue OKZOO-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään OKZOO-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

OKZOO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon OKZOO (AIOT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko OKZOO (AIOT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita OKZOO-rahakkeelle.

Tarkista OKZOO-rahakkeen hintaennuste nyt!

OKZOO (AIOT) -rahakkeen tokenomiikka

OKZOO (AIOT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AIOT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

OKZOO (AIOT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa OKZOO:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa OKZOO MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

AIOT paikallisiin valuuttoihin

1 OKZOO(AIOT) - VND
40,213.0041
1 OKZOO(AIOT) - AUD
A$2.368617
1 OKZOO(AIOT) - GBP
1.1308236
1 OKZOO(AIOT) - EUR
1.3142004
1 OKZOO(AIOT) - USD
$1.52814
1 OKZOO(AIOT) - MYR
RM6.4487508
1 OKZOO(AIOT) - TRY
62.5467702
1 OKZOO(AIOT) - JPY
¥226.16472
1 OKZOO(AIOT) - ARS
ARS$1,997.5540452
1 OKZOO(AIOT) - RUB
123.1222398
1 OKZOO(AIOT) - INR
133.3913406
1 OKZOO(AIOT) - IDR
Rp25,051.4714016
1 OKZOO(AIOT) - KRW
2,143.2469128
1 OKZOO(AIOT) - PHP
87.3484824
1 OKZOO(AIOT) - EGP
￡E.74.0995086
1 OKZOO(AIOT) - BRL
R$8.3894886
1 OKZOO(AIOT) - CAD
C$2.1088332
1 OKZOO(AIOT) - BDT
185.8523868
1 OKZOO(AIOT) - NGN
2,343.7694436
1 OKZOO(AIOT) - COP
$6,161.842515
1 OKZOO(AIOT) - ZAR
R.27.0939222
1 OKZOO(AIOT) - UAH
62.9288052
1 OKZOO(AIOT) - VES
Bs209.35518
1 OKZOO(AIOT) - CLP
$1,477.71138
1 OKZOO(AIOT) - PKR
Rs433.380504
1 OKZOO(AIOT) - KZT
821.1307476
1 OKZOO(AIOT) - THB
฿49.9090524
1 OKZOO(AIOT) - TWD
NT$46.5929886
1 OKZOO(AIOT) - AED
د.إ5.6082738
1 OKZOO(AIOT) - CHF
Fr1.222512
1 OKZOO(AIOT) - HKD
HK$11.9347734
1 OKZOO(AIOT) - AMD
֏584.819178
1 OKZOO(AIOT) - MAD
.د.م13.7685414
1 OKZOO(AIOT) - MXN
$28.6831878
1 OKZOO(AIOT) - SAR
ريال5.730525
1 OKZOO(AIOT) - PLN
5.5929924
1 OKZOO(AIOT) - RON
лв6.647409
1 OKZOO(AIOT) - SEK
kr14.7007068
1 OKZOO(AIOT) - BGN
лв2.5672752
1 OKZOO(AIOT) - HUF
Ft522.2571264
1 OKZOO(AIOT) - CZK
32.3048796
1 OKZOO(AIOT) - KWD
د.ك0.4660827
1 OKZOO(AIOT) - ILS
5.2109574
1 OKZOO(AIOT) - AOA
Kz1,393.0065798
1 OKZOO(AIOT) - BHD
.د.ب0.57610878
1 OKZOO(AIOT) - BMD
$1.52814
1 OKZOO(AIOT) - DKK
kr9.8106588
1 OKZOO(AIOT) - HNL
L39.9455796
1 OKZOO(AIOT) - MUR
69.8818422
1 OKZOO(AIOT) - NAD
$27.0327966
1 OKZOO(AIOT) - NOK
kr15.5564652
1 OKZOO(AIOT) - NZD
$2.6131194
1 OKZOO(AIOT) - PAB
B/.1.52814
1 OKZOO(AIOT) - PGK
K6.4487508
1 OKZOO(AIOT) - QAR
ر.ق5.5624296
1 OKZOO(AIOT) - RSD
дин.154.112919

OKZOO-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton OKZOO toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen OKZOO-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”OKZOO”

Paljonko OKZOO (AIOT) on arvoltaan tänään?
AIOT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.52814 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AIOT-USD-parin nykyinen hinta?
AIOT -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.52814. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on OKZOO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AIOT markkina-arvo on $ 126.10M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AIOT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AIOT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 82.52M USD.
Mikä oli AIOT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AIOT saavutti ATH-hinnaksi 2.022925810880365 USD.
Mikä oli AIOT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AIOT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.04452569076105928 USD.
Mikä on AIOT-rahakkeen treidausvolyymi?
AIOT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 168.83K USD.
Nouseeko AIOT tänä vuonna korkeammalle?
AIOT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AIOT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-21 23:56:49 (UTC+8)

OKZOO (AIOT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

AIOT-USD-laskin

Summa

AIOT
AIOT
USD
USD

1 AIOT = 1.52814 USD

Treidaa AIOT-rahaketta

AIOTUSDC
$1.53671
$1.53671$1.53671
-3.07%
AIOTUSDT
$1.52813
$1.52813$1.52813
-3.61%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu