Mikä on OKZOO (AIOT)

OKZOO introduces the world's first urban-scale decentralized environmental data network through an interconnected system of physical AIoT devices. By blending AI with decentralized Internet of Things (DeIoT), OKZOO distributes portable machines with micro sensor nodes that collect both external and household environmental data through engaging AI pet companions. Users contribute to this grassroots network while earning peer-to-peer incentives via $AIOT tokens, which can be staked for on-chain rewards and in-game benefits, creating a sustainable ecosystem that powers innovative AI environmental applications.

OKZOO (AIOT) -rahakkeen tokenomiikka

OKZOO (AIOT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AIOT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton OKZOO toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”OKZOO” Paljonko OKZOO (AIOT) on arvoltaan tänään? AIOT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.52814 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on AIOT-USD-parin nykyinen hinta? $ 1.52814 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo AIOT -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on OKZOO-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen AIOT markkina-arvo on $ 126.10M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on AIOT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? AIOT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 82.52M USD . Mikä oli AIOT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? AIOT saavutti ATH-hinnaksi 2.022925810880365 USD . Mikä oli AIOT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? AIOT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.04452569076105928 USD . Mikä on AIOT-rahakkeen treidausvolyymi? AIOT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 168.83K USD . Nouseeko AIOT tänä vuonna korkeammalle? AIOT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AIOT-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

OKZOO (AIOT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

