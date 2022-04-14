Convex Finance (CVX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Convex Finance (CVX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Convex Finance (CVX) -rahakkeen tiedot Convex allows Curve.fi liquidity providers to earn trading fees and claim boosted CRV without locking CRV themselves. Liquidity providers can receive boosted CRV and liquidity mining rewards with minimal effort. Virallinen verkkosivusto: https://www.convexfinance.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/BLvmrccP4g1B6SpiVvmQrLUDya1nZ4B2D1nm9jzKF7sz Osta CVX-rahaketta nyt!

Convex Finance (CVX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Convex Finance (CVX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 414.40M $ 414.40M $ 414.40M Kokonaistarjonta: $ 99.92M $ 99.92M $ 99.92M Kierrossa oleva tarjonta: $ 99.16M $ 99.16M $ 99.16M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 417.56M $ 417.56M $ 417.56M Kaikkien aikojen korkein: $ 62.51 $ 62.51 $ 62.51 Kaikkien aikojen alin: $ 1.4333339308751847 $ 1.4333339308751847 $ 1.4333339308751847 Nykyinen hinta: $ 4.179 $ 4.179 $ 4.179 Lue lisää Convex Finance (CVX) -rahakkeen hinnasta

Convex Finance (CVX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Convex Finance (CVX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CVX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CVX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CVX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CVX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CVX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Convex Finance (CVX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CVX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CVX-rahakkeita MEXCistä nyt!

Convex Finance (CVX) -rahakkeen hintahistoria CVX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CVX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CVX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CVX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CVX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CVX-rahakkeen hintaennuste nyt!

