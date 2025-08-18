Mikä on Convex Finance (CVX)

Convex allows Curve.fi liquidity providers to earn trading fees and claim boosted CRV without locking CRV themselves. Liquidity providers can receive boosted CRV and liquidity mining rewards with minimal effort.

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Convex Finance” Paljonko Convex Finance (CVX) on arvoltaan tänään? CVX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 3.931 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on CVX-USD-parin nykyinen hinta? $ 3.931 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo CVX -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Convex Finance-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen CVX markkina-arvo on $ 389.81M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on CVX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? CVX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 99.16M USD . Mikä oli CVX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? CVX saavutti ATH-hinnaksi 62.68817812800717 USD . Mikä oli CVX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? CVX-rahakkeen ATL-hinta oli 1.4333339308751847 USD . Mikä on CVX-rahakkeen treidausvolyymi? CVX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 643.01K USD . Nouseeko CVX tänä vuonna korkeammalle? CVX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CVX-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

