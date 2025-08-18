Lisätietoja CVX-rahakkeesta

Convex Finance-logo

Convex Finance – hinta (CVX)

1CVX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$3.932
$3.932
+0.33%1D
USD
Reaaliaikainen Convex Finance (CVX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:26:46 (UTC+8)

Convex Finance (CVX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 3.905
$ 3.905
24 h:n matalin
$ 4.158
$ 4.158
24 h:n korkein

$ 3.905
$ 3.905

$ 4.158
$ 4.158

$ 62.68817812800717
$ 62.68817812800717

$ 1.4333339308751847
$ 1.4333339308751847

-0.49%

+0.33%

-4.75%

-4.75%

Convex Finance (CVX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 3.931. Viimeisen 24 tunnin aikana CVX on vaihdellut alimmillaan $ 3.905 ja korkeimmillaan $ 4.158 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CVX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 62.68817812800717, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.4333339308751847.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CVX on muuttunut -0.49% viimeisen tunnin aikana, +0.33% 24 tunnin aikana ja -4.75% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Convex Finance (CVX) -rahakkeen markkinatiedot

No.139

$ 389.81M
$ 389.81M

$ 643.01K
$ 643.01K

$ 392.78M
$ 392.78M

99.16M
99.16M

99,917,372.8509638
99,917,372.8509638

0.01%

ETH

Convex Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 389.81M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 643.01K. CVX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 99.16M ja sen kokonaistarjonta on 99917372.8509638. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 392.78M.

Convex Finance (CVX) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Convex Finance-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.01293+0.33%
30 päivää$ -0.671-14.59%
60 päivää$ +1.636+71.28%
90 päivää$ +0.434+12.41%
Convex Finance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään CVX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.01293 (+0.33%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Convex Finance 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.671 (-14.59%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Convex Finance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CVX-rahakkeiden hinta muuttui $ +1.636 (+71.28%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Convex Finance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.434 (+12.41%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Convex Finance (CVX)?

Tarkista Convex Finance-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Convex Finance (CVX)

Convex allows Curve.fi liquidity providers to earn trading fees and claim boosted CRV without locking CRV themselves. Liquidity providers can receive boosted CRV and liquidity mining rewards with minimal effort.

Convex Finance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Convex Finance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista CVX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Convex Finance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Convex Finance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Convex Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Convex Finance (CVX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Convex Finance (CVX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Convex Finance-rahakkeelle.

Tarkista Convex Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

Convex Finance (CVX) -rahakkeen tokenomiikka

Convex Finance (CVX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CVX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Convex Finance (CVX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Convex Finance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Convex Finance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

CVX paikallisiin valuuttoihin

1 Convex Finance(CVX) - VND
103,444.265
1 Convex Finance(CVX) - AUD
A$6.09305
1 Convex Finance(CVX) - GBP
2.90894
1 Convex Finance(CVX) - EUR
3.38066
1 Convex Finance(CVX) - USD
$3.931
1 Convex Finance(CVX) - MYR
RM16.58882
1 Convex Finance(CVX) - TRY
160.89583
1 Convex Finance(CVX) - JPY
¥581.788
1 Convex Finance(CVX) - ARS
ARS$5,152.00791
1 Convex Finance(CVX) - RUB
316.75998
1 Convex Finance(CVX) - INR
343.33354
1 Convex Finance(CVX) - IDR
Rp64,442.61264
1 Convex Finance(CVX) - KRW
5,513.30612
1 Convex Finance(CVX) - PHP
224.81389
1 Convex Finance(CVX) - EGP
￡E.190.61419
1 Convex Finance(CVX) - BRL
R$21.54188
1 Convex Finance(CVX) - CAD
C$5.46409
1 Convex Finance(CVX) - BDT
478.08822
1 Convex Finance(CVX) - NGN
6,029.13194
1 Convex Finance(CVX) - COP
$15,850.77475
1 Convex Finance(CVX) - ZAR
R.69.77525
1 Convex Finance(CVX) - UAH
161.87858
1 Convex Finance(CVX) - VES
Bs538.547
1 Convex Finance(CVX) - CLP
$3,805.208
1 Convex Finance(CVX) - PKR
Rs1,114.8316
1 Convex Finance(CVX) - KZT
2,112.28354
1 Convex Finance(CVX) - THB
฿128.50439
1 Convex Finance(CVX) - TWD
NT$119.85619
1 Convex Finance(CVX) - AED
د.إ14.42677
1 Convex Finance(CVX) - CHF
Fr3.1448
1 Convex Finance(CVX) - HKD
HK$30.70111
1 Convex Finance(CVX) - AMD
֏1,504.3937
1 Convex Finance(CVX) - MAD
.د.م35.41831
1 Convex Finance(CVX) - MXN
$73.82418
1 Convex Finance(CVX) - SAR
ريال14.74125
1 Convex Finance(CVX) - PLN
14.38746
1 Convex Finance(CVX) - RON
лв17.09985
1 Convex Finance(CVX) - SEK
kr37.85553
1 Convex Finance(CVX) - BGN
лв6.60408
1 Convex Finance(CVX) - HUF
Ft1,344.83441
1 Convex Finance(CVX) - CZK
83.25858
1 Convex Finance(CVX) - KWD
د.ك1.198955
1 Convex Finance(CVX) - ILS
13.40471
1 Convex Finance(CVX) - AOA
Kz3,583.38167
1 Convex Finance(CVX) - BHD
.د.ب1.481987
1 Convex Finance(CVX) - BMD
$3.931
1 Convex Finance(CVX) - DKK
kr25.27633
1 Convex Finance(CVX) - HNL
L102.75634
1 Convex Finance(CVX) - MUR
179.76463
1 Convex Finance(CVX) - NAD
$69.53939
1 Convex Finance(CVX) - NOK
kr40.05689
1 Convex Finance(CVX) - NZD
$6.76132
1 Convex Finance(CVX) - PAB
B/.3.931
1 Convex Finance(CVX) - PGK
K16.58882
1 Convex Finance(CVX) - QAR
ر.ق14.30884
1 Convex Finance(CVX) - RSD
дин.396.79514

Convex Finance-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Convex Finance toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Convex Finance-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Convex Finance”

Paljonko Convex Finance (CVX) on arvoltaan tänään?
CVX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 3.931 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CVX-USD-parin nykyinen hinta?
CVX -USD-parin nykyinen hinta on $ 3.931. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Convex Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CVX markkina-arvo on $ 389.81M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CVX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CVX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 99.16M USD.
Mikä oli CVX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CVX saavutti ATH-hinnaksi 62.68817812800717 USD.
Mikä oli CVX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CVX-rahakkeen ATL-hinta oli 1.4333339308751847 USD.
Mikä on CVX-rahakkeen treidausvolyymi?
CVX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 643.01K USD.
Nouseeko CVX tänä vuonna korkeammalle?
CVX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CVX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:26:46 (UTC+8)

Convex Finance (CVX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

$3.932
