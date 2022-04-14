Carbon Browser (CSIX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Carbon Browser (CSIX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Carbon Browser (CSIX) -rahakkeen tiedot Carbon is a free and open-source web browser developed by Carbon X Labs based on a custom fork of the Chromium web browser and its powerful Blink engine. Carbon is a privacy-focused browser, which automatically blocks online ads and website trackers by default.Carbon browser is fast, private and secure web browser for Android devices and soon for iOS, Mac OS, and PC. Virallinen verkkosivusto: https://carbon.website/ Valkoinen paperi: https://carbon.website/whitepaper/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x04756126f044634c9a0f0e985e60c88a51acc206 Osta CSIX-rahaketta nyt!

Carbon Browser (CSIX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Carbon Browser (CSIX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Kokonaistarjonta: $ 939.60M $ 939.60M $ 939.60M Kierrossa oleva tarjonta: $ 396.59M $ 396.59M $ 396.59M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.38M $ 3.38M $ 3.38M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003208326372586869 $ 0.003208326372586869 $ 0.003208326372586869 Nykyinen hinta: $ 0.0036 $ 0.0036 $ 0.0036 Lue lisää Carbon Browser (CSIX) -rahakkeen hinnasta

Carbon Browser (CSIX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Carbon Browser (CSIX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CSIX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CSIX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CSIX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CSIX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CSIX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Carbon Browser (CSIX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CSIX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CSIX-rahakkeita MEXCistä nyt!

Carbon Browser (CSIX) -rahakkeen hintahistoria CSIX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CSIX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CSIX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CSIX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CSIX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CSIX-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!