AnkrNetwork (ANKR) -rahakkeen tiedot Ankr is a distributed computing platform that uses idle computing power from data centers, PCs and edge devices. Its computing power market unlocks the cloud-based sharing economy, bringing great convenience and benefits to suppliers and users. Ankr uses containers, Kubernetes, blockchain and trusted hardware to bring users a cheaper, safer and better-performing cloud. The Ankr team includes a number of consecutive entrepreneurs and senior engineers. It reached a strategic strategic cooperation with large technology companies SAP, Telefonica and DigitalOcean, which will further expand the application. Virallinen verkkosivusto: https://www.ankr.com/ Valkoinen paperi: https://www.ankr.com/ankr-whitepaper-2.0.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/Gq2norJ1kBemBp3mPfkgAUMhMMmnFmY4zEyi26tRcxFB Osta ANKR-rahaketta nyt!

AnkrNetwork (ANKR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu AnkrNetwork (ANKR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 158.70M $ 158.70M $ 158.70M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 158.70M $ 158.70M $ 158.70M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2162561 $ 0.2162561 $ 0.2162561 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000711080622353 $ 0.000711080622353 $ 0.000711080622353 Nykyinen hinta: $ 0.01587 $ 0.01587 $ 0.01587 Lue lisää AnkrNetwork (ANKR) -rahakkeen hinnasta

AnkrNetwork (ANKR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset AnkrNetwork (ANKR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ANKR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ANKR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ANKR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ANKR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

AnkrNetwork (ANKR) -rahakkeen hintahistoria ANKR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ANKR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ANKR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ANKR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ANKR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ANKR-rahakkeen hintaennuste nyt!

