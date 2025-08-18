Lisätietoja CSIX-rahakkeesta

Carbon Browser-logo

Carbon Browser – hinta (CSIX)

1CSIX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00349
$0.00349$0.00349
-0.28%1D
USD
Reaaliaikainen Carbon Browser (CSIX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:26:11 (UTC+8)

Carbon Browser (CSIX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.003383
$ 0.003383$ 0.003383
24 h:n matalin
$ 0.00371
$ 0.00371$ 0.00371
24 h:n korkein

$ 0.003383
$ 0.003383$ 0.003383

$ 0.00371
$ 0.00371$ 0.00371

$ 0.43147586530127835
$ 0.43147586530127835$ 0.43147586530127835

$ 0.003241883525657736
$ 0.003241883525657736$ 0.003241883525657736

0.00%

-0.27%

-3.85%

-3.85%

Carbon Browser (CSIX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0035. Viimeisen 24 tunnin aikana CSIX on vaihdellut alimmillaan $ 0.003383 ja korkeimmillaan $ 0.00371 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CSIX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.43147586530127835, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.003241883525657736.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CSIX on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.27% 24 tunnin aikana ja -3.85% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Carbon Browser (CSIX) -rahakkeen markkinatiedot

No.1994

$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M

$ 50.28K
$ 50.28K$ 50.28K

$ 3.29M
$ 3.29M$ 3.29M

396.59M
396.59M 396.59M

939,599,261.3839558
939,599,261.3839558 939,599,261.3839558

BSC

Carbon Browser-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.39M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 50.28K. CSIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 396.59M ja sen kokonaistarjonta on 939599261.3839558. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.29M.

Carbon Browser (CSIX) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Carbon Browser-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000098-0.27%
30 päivää$ -0.0005-12.50%
60 päivää$ -0.00033-8.62%
90 päivää$ -0.00344-49.57%
Carbon Browser-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään CSIX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000098 (-0.27%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Carbon Browser 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0005 (-12.50%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Carbon Browser-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CSIX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00033 (-8.62%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Carbon Browser-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00344 (-49.57%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Carbon Browser (CSIX)?

Tarkista Carbon Browser-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Carbon Browser (CSIX)

Carbon is a free and open-source web browser developed by Carbon X Labs based on a custom fork of the Chromium web browser and its powerful Blink engine. Carbon is a privacy-focused browser, which automatically blocks online ads and website trackers by default.Carbon browser is fast, private and secure web browser for Android devices and soon for iOS, Mac OS, and PC.

Carbon Browser on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Carbon Browser-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista CSIX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Carbon Browser-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Carbon Browser-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Carbon Browser-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Carbon Browser (CSIX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Carbon Browser (CSIX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Carbon Browser-rahakkeelle.

Tarkista Carbon Browser-rahakkeen hintaennuste nyt!

Carbon Browser (CSIX) -rahakkeen tokenomiikka

Carbon Browser (CSIX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CSIX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Carbon Browser (CSIX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Carbon Browser:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Carbon Browser MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

CSIX paikallisiin valuuttoihin

Carbon Browser-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Carbon Browser toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Carbon Browser-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Carbon Browser”

Paljonko Carbon Browser (CSIX) on arvoltaan tänään?
CSIX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0035 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CSIX-USD-parin nykyinen hinta?
CSIX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0035. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Carbon Browser-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CSIX markkina-arvo on $ 1.39M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CSIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CSIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 396.59M USD.
Mikä oli CSIX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CSIX saavutti ATH-hinnaksi 0.43147586530127835 USD.
Mikä oli CSIX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CSIX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.003241883525657736 USD.
Mikä on CSIX-rahakkeen treidausvolyymi?
CSIX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 50.28K USD.
Nouseeko CSIX tänä vuonna korkeammalle?
CSIX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CSIX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:26:11 (UTC+8)

Carbon Browser (CSIX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

CSIX-USD-laskin

Summa

CSIX
CSIX
USD
USD

1 CSIX = 0.0035 USD

Treidaa CSIX-rahaketta

CSIXUSDT
$0.00349
$0.00349$0.00349
-0.27%

