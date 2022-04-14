Clearpool (CPOOL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Clearpool (CPOOL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Clearpool (CPOOL) -rahakkeen tiedot Clearpool is a Decentralized Capital Markets Ecosystem, where institutional borrowers can access unsecured loans directly from the DeFi ecosystem. Clearpool introduces a dynamic interest model driven by market supply and demand forces. Virallinen verkkosivusto: https://clearpool.finance/ Block Explorer: https://solscan.io/token/AeXrLftu8chuY4ctc6oDeG4dUx6Yr4aqeakUMFNvACdg Osta CPOOL-rahaketta nyt!

Clearpool (CPOOL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Clearpool (CPOOL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 156.44M $ 156.44M $ 156.44M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 798.45M $ 798.45M $ 798.45M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 195.93M $ 195.93M $ 195.93M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.5921 $ 0.5921 $ 0.5921 Kaikkien aikojen alin: $ 0 $ 0 $ 0 Nykyinen hinta: $ 0.19593 $ 0.19593 $ 0.19593 Lue lisää Clearpool (CPOOL) -rahakkeen hinnasta

Clearpool (CPOOL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Clearpool (CPOOL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CPOOL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CPOOL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CPOOL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CPOOL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Clearpool (CPOOL) -rahakkeen hintahistoria CPOOL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CPOOL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CPOOL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CPOOL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CPOOL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CPOOL-rahakkeen hintaennuste nyt!

