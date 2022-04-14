Core DAO (CORE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Core DAO (CORE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Core DAO (CORE) -rahakkeen tiedot Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma. Virallinen verkkosivusto: https://www.coredao.org/ Valkoinen paperi: https://docs.coredao.org/core-white-paper-v1.0.5/ Block Explorer: https://scan.coredao.org/ Osta CORE-rahaketta nyt!

Core DAO (CORE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Core DAO (CORE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 485.83M $ 485.83M $ 485.83M Kokonaistarjonta: $ 2.09B $ 2.09B $ 2.09B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B Kaikkien aikojen korkein: $ 30.003 $ 30.003 $ 30.003 Kaikkien aikojen alin: $ 0.34324412364907425 $ 0.34324412364907425 $ 0.34324412364907425 Nykyinen hinta: $ 0.4814 $ 0.4814 $ 0.4814 Lue lisää Core DAO (CORE) -rahakkeen hinnasta

Core DAO (CORE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Core DAO (CORE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CORE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CORE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CORE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CORE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Core DAO (CORE) -rahakkeen hintahistoria CORE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CORE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CORE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CORE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CORE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CORE-rahakkeen hintaennuste nyt!

