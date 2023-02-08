CORE

Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma.

SijoitusNo.130

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus0.0001%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.68%

Kierrossa oleva tarjonta1,010,716,806.4739991

Enimmäistarjonta2,100,000,000

Kokonaistarjonta2,093,769,839.0352812

Kierrossa oleva määrä0.4812%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta6.468239711847785,2023-02-08

Alin hinta0.34324412364907425,2023-11-03

Julkinen lohkoketjuCORE

Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called "Satoshi Plus" which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma.

