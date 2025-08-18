Mikä on Core DAO (CORE)

Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma.

Core DAO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Core DAO (CORE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Core DAO (CORE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Core DAO-rahakkeelle.

Tarkista Core DAO-rahakkeen hintaennuste nyt!

Core DAO (CORE) -rahakkeen tokenomiikka

Core DAO (CORE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CORE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Core DAO-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Core DAO toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Core DAO” Paljonko Core DAO (CORE) on arvoltaan tänään? CORE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.4799 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on CORE-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.4799 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo CORE -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Core DAO-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen CORE markkina-arvo on $ 484.20M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on CORE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? CORE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.01B USD . Mikä oli CORE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? CORE saavutti ATH-hinnaksi 6.468239711847785 USD . Mikä oli CORE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? CORE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.34324412364907425 USD . Mikä on CORE-rahakkeen treidausvolyymi? CORE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.39M USD . Nouseeko CORE tänä vuonna korkeammalle? CORE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CORE-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Core DAO (CORE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

