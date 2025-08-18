Lisätietoja CORE-rahakkeesta

Core DAO

Core DAO – hinta (CORE)

1CORE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

+0.29%1D
Reaaliaikainen Core DAO (CORE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:52:54 (UTC+8)

Core DAO (CORE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Core DAO (CORE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.4799. Viimeisen 24 tunnin aikana CORE on vaihdellut alimmillaan $ 0.4755 ja korkeimmillaan $ 0.495 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CORE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 6.468239711847785, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.34324412364907425.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CORE on muuttunut -0.44% viimeisen tunnin aikana, +0.29% 24 tunnin aikana ja +0.58% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Core DAO (CORE) -rahakkeen markkinatiedot

No.121

$ 484.20M
$ 484.20M$ 484.20M

$ 2.39M
$ 2.39M$ 2.39M

$ 1.01B
$ 1.01B$ 1.01B

1.01B
1.01B 1.01B

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

2,093,769,839.0352812
2,093,769,839.0352812 2,093,769,839.0352812

48.04%

0.01%

CORE

Core DAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 484.20M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.39M. CORE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.01B ja sen kokonaistarjonta on 2093769839.0352812. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.01B.

Core DAO (CORE) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Core DAO-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.001387+0.29%
30 päivää$ -0.1049-17.94%
60 päivää$ -0.0005-0.11%
90 päivää$ -0.3407-41.52%
Core DAO-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään CORE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001387 (+0.29%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Core DAO 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.1049 (-17.94%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Core DAO-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CORE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0005 (-0.11%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Core DAO-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.3407 (-41.52%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Core DAO (CORE)?

Tarkista Core DAO-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Core DAO (CORE)

Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma.

Core DAO on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Core DAO-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista CORE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Core DAO-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Core DAO-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Core DAO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Core DAO (CORE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Core DAO (CORE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Core DAO-rahakkeelle.

Tarkista Core DAO-rahakkeen hintaennuste nyt!

Core DAO (CORE) -rahakkeen tokenomiikka

Core DAO (CORE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CORE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Core DAO (CORE) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Core DAO:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Core DAO MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Core DAO toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "Core DAO"

Paljonko Core DAO (CORE) on arvoltaan tänään?
CORE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.4799 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CORE-USD-parin nykyinen hinta?
CORE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.4799. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Core DAO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CORE markkina-arvo on $ 484.20M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CORE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CORE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.01B USD.
Mikä oli CORE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CORE saavutti ATH-hinnaksi 6.468239711847785 USD.
Mikä oli CORE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CORE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.34324412364907425 USD.
Mikä on CORE-rahakkeen treidausvolyymi?
CORE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.39M USD.
Nouseeko CORE tänä vuonna korkeammalle?
CORE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CORE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Core DAO (CORE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

1 CORE = 0.4799 USD

Treidaa CORE-rahaketta

Liity MEXCiin tänään

