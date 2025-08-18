Core DAO (CORE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.4799. Viimeisen 24 tunnin aikana CORE on vaihdellut alimmillaan $ 0.4755 ja korkeimmillaan $ 0.495 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CORE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 6.468239711847785, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.34324412364907425.
Lyhyen aikavälin tuloksissa CORE on muuttunut -0.44% viimeisen tunnin aikana, +0.29% 24 tunnin aikana ja +0.58% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Core DAO (CORE) -rahakkeen markkinatiedot
CORE
Core DAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 484.20M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.39M. CORE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.01B ja sen kokonaistarjonta on 2093769839.0352812. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.01B.
Core DAO (CORE) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Core DAO-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.001387
+0.29%
30 päivää
$ -0.1049
-17.94%
60 päivää
$ -0.0005
-0.11%
90 päivää
$ -0.3407
-41.52%
Core DAO-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään CORE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001387 (+0.29%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Core DAO 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.1049 (-17.94%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Core DAO-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CORE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0005 (-0.11%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Core DAO-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.3407 (-41.52%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Core DAO (CORE)?
Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma.
Core DAO-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Core DAO (CORE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Core DAO (CORE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Core DAO-rahakkeelle.
Core DAO (CORE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CORE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Core DAO (CORE) -ostamisen perusteet
