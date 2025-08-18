Lisätietoja COOKIE-rahakkeesta

Cookie DAO – hinta (COOKIE)

1COOKIE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.13171
$0.13171$0.13171
+0.31%1D
USD
Reaaliaikainen Cookie DAO (COOKIE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:24:26 (UTC+8)

Cookie DAO (COOKIE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.131
$ 0.131$ 0.131
24 h:n matalin
$ 0.13902
$ 0.13902$ 0.13902
24 h:n korkein

$ 0.131
$ 0.131$ 0.131

$ 0.13902
$ 0.13902$ 0.13902

$ 0.7651890453845342
$ 0.7651890453845342$ 0.7651890453845342

$ 0.02001704075014387
$ 0.02001704075014387$ 0.02001704075014387

-0.64%

+0.31%

-5.07%

-5.07%

Cookie DAO (COOKIE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.13168. Viimeisen 24 tunnin aikana COOKIE on vaihdellut alimmillaan $ 0.131 ja korkeimmillaan $ 0.13902 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. COOKIE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.7651890453845342, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02001704075014387.

Lyhyen aikavälin tuloksissa COOKIE on muuttunut -0.64% viimeisen tunnin aikana, +0.31% 24 tunnin aikana ja -5.07% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Cookie DAO (COOKIE) -rahakkeen markkinatiedot

No.425

$ 78.08M
$ 78.08M$ 78.08M

$ 798.33K
$ 798.33K$ 798.33K

$ 131.68M
$ 131.68M$ 131.68M

592.97M
592.97M 592.97M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,930,153
999,930,153 999,930,153

59.29%

BSC

Cookie DAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 78.08M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 798.33K. COOKIE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 592.97M ja sen kokonaistarjonta on 999930153. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 131.68M.

Cookie DAO (COOKIE) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Cookie DAO-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000407+0.31%
30 päivää$ -0.08308-38.69%
60 päivää$ -0.01714-11.52%
90 päivää$ -0.16721-55.95%
Cookie DAO-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään COOKIE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000407 (+0.31%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Cookie DAO 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.08308 (-38.69%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Cookie DAO-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, COOKIE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.01714 (-11.52%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Cookie DAO-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.16721 (-55.95%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Cookie DAO (COOKIE)?

Tarkista Cookie DAO-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Cookie DAO (COOKIE)

Cookie DAO is the largest AI agents index and a data layer for AI and humans. It created crypto’s first AI Agents index, cookie.fun, giving investors and traders a top-level overview of the AI agents market. It eliminates the need to blindly invest in hundreds of new AI agents by providing data that allows for informed and targeted investments. Real-time analytics make powerful decision-making easier and safer for traders to laser-pick the most promising agents to invest in or spot market and sentiment shifts in real time. Based on 7TB of live data feeds, Cookie DAO is building the primary infrastructure for AI agents-driven reality. Cookie DAO is the first project on the market to aggregate and index live data of all AI agents, presenting it in human—and AI-friendly formats—index dashboards and agent APIs. Cookie DAO is powered by the $COOKIE token, which guarantees that it will continue gathering and indexing the growing amount of AI agent data. It is a utility token that grants access to the token-gated sections of the cookie.fun index and is required for agents that plug into the Cookie DAO APIs.

Cookie DAO on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Cookie DAO-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista COOKIE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Cookie DAO-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Cookie DAO-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Cookie DAO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Cookie DAO (COOKIE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Cookie DAO (COOKIE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Cookie DAO-rahakkeelle.

Tarkista Cookie DAO-rahakkeen hintaennuste nyt!

Cookie DAO (COOKIE) -rahakkeen tokenomiikka

Cookie DAO (COOKIE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää COOKIE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Cookie DAO (COOKIE) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Cookie DAO:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Cookie DAO MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

COOKIE paikallisiin valuuttoihin

Cookie DAO-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Cookie DAO toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Cookie DAO-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Cookie DAO”

Paljonko Cookie DAO (COOKIE) on arvoltaan tänään?
COOKIE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.13168 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on COOKIE-USD-parin nykyinen hinta?
COOKIE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.13168. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Cookie DAO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen COOKIE markkina-arvo on $ 78.08M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on COOKIE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
COOKIE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 592.97M USD.
Mikä oli COOKIE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
COOKIE saavutti ATH-hinnaksi 0.7651890453845342 USD.
Mikä oli COOKIE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
COOKIE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.02001704075014387 USD.
Mikä on COOKIE-rahakkeen treidausvolyymi?
COOKIE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 798.33K USD.
Nouseeko COOKIE tänä vuonna korkeammalle?
COOKIE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso COOKIE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:24:26 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

