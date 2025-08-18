Cookie DAO (COOKIE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.13168. Viimeisen 24 tunnin aikana COOKIE on vaihdellut alimmillaan $ 0.131 ja korkeimmillaan $ 0.13902 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. COOKIE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.7651890453845342, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02001704075014387.
Lyhyen aikavälin tuloksissa COOKIE on muuttunut -0.64% viimeisen tunnin aikana, +0.31% 24 tunnin aikana ja -5.07% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Cookie DAO (COOKIE) -rahakkeen markkinatiedot
Cookie DAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 78.08M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 798.33K. COOKIE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 592.97M ja sen kokonaistarjonta on 999930153. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 131.68M.
Cookie DAO (COOKIE) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Cookie DAO-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.000407
+0.31%
30 päivää
$ -0.08308
-38.69%
60 päivää
$ -0.01714
-11.52%
90 päivää
$ -0.16721
-55.95%
Cookie DAO-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään COOKIE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000407 (+0.31%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Cookie DAO 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.08308 (-38.69%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Cookie DAO-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, COOKIE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.01714 (-11.52%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Cookie DAO-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.16721 (-55.95%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Cookie DAO (COOKIE)?
Cookie DAO is the largest AI agents index and a data layer for AI and humans. It created crypto’s first AI Agents index, cookie.fun, giving investors and traders a top-level overview of the AI agents market. It eliminates the need to blindly invest in hundreds of new AI agents by providing data that allows for informed and targeted investments. Real-time analytics make powerful decision-making easier and safer for traders to laser-pick the most promising agents to invest in or spot market and sentiment shifts in real time.
Based on 7TB of live data feeds, Cookie DAO is building the primary infrastructure for AI agents-driven reality. Cookie DAO is the first project on the market to aggregate and index live data of all AI agents, presenting it in human—and AI-friendly formats—index dashboards and agent APIs.
Cookie DAO is powered by the $COOKIE token, which guarantees that it will continue gathering and indexing the growing amount of AI agent data. It is a utility token that grants access to the token-gated sections of the cookie.fun index and is required for agents that plug into the Cookie DAO APIs.
Cookie DAO-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Cookie DAO (COOKIE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Cookie DAO (COOKIE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua?
Cookie DAO (COOKIE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää COOKIE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Cookie DAO (COOKIE) -ostamisen perusteet
