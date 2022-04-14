Compound (COMP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Compound (COMP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Compound (COMP) -rahakkeen tiedot Compound is a protocol on the Ethereum blockchain that establishes money markets, which are pools of assets with algorithmically derived interest rates, based on the supply and demand for the asset. Virallinen verkkosivusto: https://compoundlabs.xyz/ Valkoinen paperi: https://compound.finance/documents/Compound.Whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/AwEauVaTMQRB71WeDnwf1DWSBxaMKjEPuxyLr1uixFom Osta COMP-rahaketta nyt!

Compound (COMP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Compound (COMP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 443.73M $ 443.73M $ 443.73M Kokonaistarjonta: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 9.46M $ 9.46M $ 9.46M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 469.20M $ 469.20M $ 469.20M Kaikkien aikojen korkein: $ 911.873 $ 911.873 $ 911.873 Kaikkien aikojen alin: $ 25.546896083024585 $ 25.546896083024585 $ 25.546896083024585 Nykyinen hinta: $ 46.92 $ 46.92 $ 46.92 Lue lisää Compound (COMP) -rahakkeen hinnasta

Compound (COMP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Compound (COMP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä COMP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta COMP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät COMP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu COMP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka COMP-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Compound (COMP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita COMP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan COMP-rahakkeita MEXCistä nyt!

Compound (COMP) -rahakkeen hintahistoria COMP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu COMP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

COMP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne COMP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? COMP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso COMP-rahakkeen hintaennuste nyt!

