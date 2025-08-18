Lisätietoja COMP-rahakkeesta

Reaaliaikainen Compound (COMP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:07:13 (UTC+8)

Compound (COMP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 44.78
$ 44.78$ 44.78
24 h:n matalin
$ 46.68
$ 46.68$ 46.68
24 h:n korkein

$ 44.78
$ 44.78$ 44.78

$ 46.68
$ 46.68$ 46.68

$ 911.1978339
$ 911.1978339$ 911.1978339

$ 25.546896083024585
$ 25.546896083024585$ 25.546896083024585

+0.33%

+0.26%

-7.42%

-7.42%

Compound (COMP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 45.1. Viimeisen 24 tunnin aikana COMP on vaihdellut alimmillaan $ 44.78 ja korkeimmillaan $ 46.68 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. COMP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 911.1978339, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 25.546896083024585.

Lyhyen aikavälin tuloksissa COMP on muuttunut +0.33% viimeisen tunnin aikana, +0.26% 24 tunnin aikana ja -7.42% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Compound (COMP) -rahakkeen markkinatiedot

No.133

$ 425.82M
$ 425.82M$ 425.82M

$ 724.94K
$ 724.94K$ 724.94K

$ 451.00M
$ 451.00M$ 451.00M

9.44M
9.44M 9.44M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

0.01%

ETH

Compound-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 425.82M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 724.94K. COMP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.44M ja sen kokonaistarjonta on 10000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 451.00M.

Compound (COMP) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Compound-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.117+0.26%
30 päivää$ -7.21-13.79%
60 päivää$ -0.1-0.23%
90 päivää$ +3.01+7.15%
Compound-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään COMP-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.117 (+0.26%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Compound 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -7.21 (-13.79%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Compound-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, COMP-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.1 (-0.23%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Compound-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +3.01 (+7.15%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Compound (COMP)?

Tarkista Compound-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Compound (COMP)

Compound is a protocol on the Ethereum blockchain that establishes money markets, which are pools of assets with algorithmically derived interest rates, based on the supply and demand for the asset. 

Compound on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Compound-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista COMP-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Compound-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Compound-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Compound-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Compound (COMP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Compound (COMP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Compound-rahakkeelle.

Tarkista Compound-rahakkeen hintaennuste nyt!

Compound (COMP) -rahakkeen tokenomiikka

Compound (COMP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää COMP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Compound (COMP) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Compound:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Compound MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

COMP paikallisiin valuuttoihin

Compound-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Compound toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Compound-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Compound”

Paljonko Compound (COMP) on arvoltaan tänään?
COMP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 45.1 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on COMP-USD-parin nykyinen hinta?
COMP -USD-parin nykyinen hinta on $ 45.1. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Compound-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen COMP markkina-arvo on $ 425.82M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on COMP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
COMP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.44M USD.
Mikä oli COMP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
COMP saavutti ATH-hinnaksi 911.1978339 USD.
Mikä oli COMP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
COMP-rahakkeen ATL-hinta oli 25.546896083024585 USD.
Mikä on COMP-rahakkeen treidausvolyymi?
COMP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 724.94K USD.
Nouseeko COMP tänä vuonna korkeammalle?
COMP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso COMP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:07:13 (UTC+8)

Compound (COMP) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

