BRC20.COM (COM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu BRC20.COM (COM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

BRC20.COM (COM) -rahakkeen tiedot BRC20.com was formed to bring critical infrastructure to the BRC20 ecosystem. The team have already launched a dashboard platform as well as discovery tools tailored for the growing BRC20 ecosystem, as well as the .COM token - the first DeFi protocol on Bitcoin. Virallinen verkkosivusto: https://brc20.com/ Valkoinen paperi: https://brc20.com/wiki/com-project-overview Block Explorer: https://ordinalswallet.com/inscription/5b097c9ea9ba59dfa2ce549729a6b896519c3b7a06be942a577b5838bfc05174i0 Osta COM-rahaketta nyt!

BRC20.COM (COM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BRC20.COM (COM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 469.48K $ 469.48K $ 469.48K Kaikkien aikojen korkein: $ 7.2 $ 7.2 $ 7.2 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.022356 $ 0.022356 $ 0.022356 Lue lisää BRC20.COM (COM) -rahakkeen hinnasta

BRC20.COM (COM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BRC20.COM (COM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä COM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta COM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät COM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu COM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka COM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään BRC20.COM (COM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita COM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan COM-rahakkeita MEXCistä nyt!

BRC20.COM (COM) -rahakkeen hintahistoria COM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu COM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

COM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne COM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? COM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso COM-rahakkeen hintaennuste nyt!

