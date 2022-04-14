KOII (KOII) -rahakkeen tokenomiikka

KOII (KOII) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu KOII (KOII) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
KOII (KOII) -rahakkeen tiedot

Koii is the first social computing platform, built to redefine internet infrastructure around privacy, security, and community. Koii enables ownership and self-sovereignty within our ever expanding digital world by empowering individuals to self-organize into networks through distributed architecture & decentralized token economies.

Virallinen verkkosivusto:
https://koii.network
Valkoinen paperi:
https://koii.network/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://explorer.koii.network/

KOII (KOII) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu KOII (KOII) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kokonaistarjonta:
$ 10.30B
$ 10.30B$ 10.30B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0135
$ 0.0135$ 0.0135
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000152177366623099
$ 0.000152177366623099$ 0.000152177366623099
Nykyinen hinta:
$ 0.0001568
$ 0.0001568$ 0.0001568

KOII (KOII) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

KOII (KOII) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä KOII-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KOII-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät KOII-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KOII-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

