Tether Gold (XAUT) -rahakkeen tiedot XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility. Virallinen verkkosivusto: https://gold.tether.to/ Valkoinen paperi: https://gold.tether.to/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x68749665FF8D2d112Fa859AA293F07A622782F38 Osta XAUT-rahaketta nyt!

Tether Gold (XAUT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Tether Gold (XAUT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 829.85M $ 829.85M $ 829.85M Kokonaistarjonta: $ 246.52K $ 246.52K $ 246.52K Kierrossa oleva tarjonta: $ 246.52K $ 246.52K $ 246.52K FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 829.85M $ 829.85M $ 829.85M Kaikkien aikojen korkein: $ 3,529.97 $ 3,529.97 $ 3,529.97 Kaikkien aikojen alin: $ 1,408.88233399 $ 1,408.88233399 $ 1,408.88233399 Nykyinen hinta: $ 3,366.22 $ 3,366.22 $ 3,366.22 Lue lisää Tether Gold (XAUT) -rahakkeen hinnasta

Tether Gold (XAUT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Tether Gold (XAUT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä XAUT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XAUT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät XAUT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XAUT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Tether Gold (XAUT) -rahakkeen hintahistoria XAUT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu XAUT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

XAUT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne XAUT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XAUT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso XAUT-rahakkeen hintaennuste nyt!

