tokenbot (CLANKER) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu tokenbot (CLANKER) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

tokenbot (CLANKER) -rahakkeen tiedot CLANKER is a meme coin on the Base chain. Virallinen verkkosivusto: https://www.clanker.world/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0x1bc0c42215582d5a085795f4badbac3ff36d1bcb Osta CLANKER-rahaketta nyt!

tokenbot (CLANKER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu tokenbot (CLANKER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 53.22M $ 53.22M $ 53.22M Kokonaistarjonta: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 53.22M $ 53.22M $ 53.22M Kaikkien aikojen korkein: $ 150.42 $ 150.42 $ 150.42 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003874854309073287 $ 0.003874854309073287 $ 0.003874854309073287 Nykyinen hinta: $ 53.22 $ 53.22 $ 53.22 Lue lisää tokenbot (CLANKER) -rahakkeen hinnasta

tokenbot (CLANKER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset tokenbot (CLANKER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CLANKER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CLANKER-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CLANKER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CLANKER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CLANKER-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään tokenbot (CLANKER) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CLANKER-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CLANKER-rahakkeita MEXCistä nyt!

tokenbot (CLANKER) -rahakkeen hintahistoria CLANKER -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CLANKER-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CLANKER-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CLANKER-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CLANKER-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CLANKER-rahakkeen hintaennuste nyt!

