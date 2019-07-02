Chiliz (CHZ) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Chiliz (CHZ) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Chiliz (CHZ) -rahakkeen tiedot Chiliz is a leading digital currency for sports tokenization, powering the world’s first scalable fan engagement & rewards app Socios.com where fans can buy & trade branded Fan Tokens as well as vote in club-focused surveys & polls, and win exclusive rewards and once-in-a-life-time opportunities. Till now, Chiliz has announced official partnerships with 20 leading sports organisations including Barcelona, Juventus, .Paris Sain-Germain, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, and Dota2 back-to-back winner OG. Virallinen verkkosivusto: https://www.chiliz.com/ Valkoinen paperi: https://www.chiliz.com/docs/CHZ_whitepaper.pdf Block Explorer: https://scan.chiliz.com/ Osta CHZ-rahaketta nyt!

Chiliz (CHZ) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Chiliz (CHZ) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 401.89M $ 401.89M $ 401.89M Kokonaistarjonta: $ 9.79B $ 9.79B $ 9.79B Kierrossa oleva tarjonta: $ 9.79B $ 9.79B $ 9.79B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 401.89M $ 401.89M $ 401.89M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.94781 $ 0.94781 $ 0.94781 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0040007649349 $ 0.0040007649349 $ 0.0040007649349 Nykyinen hinta: $ 0.04103 $ 0.04103 $ 0.04103 Lue lisää Chiliz (CHZ) -rahakkeen hinnasta

Chiliz (CHZ) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Chiliz (CHZ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CHZ-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CHZ-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CHZ-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CHZ-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

