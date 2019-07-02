CHZ

Chiliz is a leading digital currency for sports tokenization, powering the world’s first scalable fan engagement & rewards app Socios.com where fans can buy & trade branded Fan Tokens as well as vote in club-focused surveys & polls, and win exclusive rewards and once-in-a-life-time opportunities. Till now, Chiliz has announced official partnerships with 20 leading sports organisations including Barcelona, Juventus, .Paris Sain-Germain, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, and Dota2 back-to-back winner OG.

SijoitusNo.139

Markkina-arvo$0,00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0,00

Markkinaosuus0.0001%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0,12%

Kierrossa oleva tarjonta9 821 563 155

Enimmäistarjonta

Kokonaistarjonta9 821 563 155

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä2019-07-02 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.89147509,2021-03-13

Alin hinta0.0040007649349,2019-09-27

Julkinen lohkoketjuETH

Loading...