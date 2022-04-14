Cere Network (CERE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Cere Network (CERE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Cere Network (CERE) -rahakkeen tiedot Cere Network is the Decentralized Data and Finance Cloud, built-in in alignment with Polkadot, bringing data interoperability to businesses and consumers. Virallinen verkkosivusto: https://www.cere.network Valkoinen paperi: https://cere-network.gitbook.io/cere-network/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x2da719db753dfa10a62e140f436e1d67f2ddb0d6 Osta CERE-rahaketta nyt!

Cere Network (CERE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Cere Network (CERE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 7.07M $ 7.07M $ 7.07M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 6.94B $ 6.94B $ 6.94B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 10.18M $ 10.18M $ 10.18M Kaikkien aikojen korkein: $ 1 $ 1 $ 1 Kaikkien aikojen alin: $ 0 $ 0 $ 0 Nykyinen hinta: $ 0.0010182 $ 0.0010182 $ 0.0010182 Lue lisää Cere Network (CERE) -rahakkeen hinnasta

Cere Network (CERE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Cere Network (CERE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CERE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CERE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CERE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CERE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Cere Network (CERE) -rahakkeen hintahistoria CERE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CERE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CERE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CERE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CERE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CERE-rahakkeen hintaennuste nyt!

