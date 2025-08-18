Lisätietoja CERE-rahakkeesta

Cere Network-logo

Cere Network – hinta (CERE)

1CERE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

+0.06%1D
USD
Reaaliaikainen Cere Network (CERE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:21:10 (UTC+8)

Cere Network (CERE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+0.05%

+0.06%

-15.47%

-15.47%

Cere Network (CERE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0009985. Viimeisen 24 tunnin aikana CERE on vaihdellut alimmillaan $ 0.0009797 ja korkeimmillaan $ 0.00102 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CERE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.48141058659287334, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CERE on muuttunut +0.05% viimeisen tunnin aikana, +0.06% 24 tunnin aikana ja -15.47% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Cere Network (CERE) -rahakkeen markkinatiedot

No.1296

ETH

Cere Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.93M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 52.85K. CERE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.94B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.99M.

Cere Network (CERE) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Cere Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000000599+0.06%
30 päivää$ -0.0004573-31.42%
60 päivää$ -0.0001813-15.37%
90 päivää$ -0.0002978-22.98%
Cere Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään CERE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000000599 (+0.06%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Cere Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0004573 (-31.42%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Cere Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CERE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0001813 (-15.37%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Cere Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0002978 (-22.98%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Cere Network (CERE)?

Tarkista Cere Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Cere Network (CERE)

Cere Network is the Decentralized Data and Finance Cloud, built-in in alignment with Polkadot, bringing data interoperability to businesses and consumers.

Cere Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Cere Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista CERE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Cere Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Cere Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Cere Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Cere Network (CERE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Cere Network (CERE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Cere Network-rahakkeelle.

Tarkista Cere Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Cere Network (CERE) -rahakkeen tokenomiikka

Cere Network (CERE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CERE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Cere Network (CERE) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Cere Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Cere Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

CERE paikallisiin valuuttoihin

Cere Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Cere Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Cere Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Cere Network”

Paljonko Cere Network (CERE) on arvoltaan tänään?
CERE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0009985 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CERE-USD-parin nykyinen hinta?
CERE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0009985. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Cere Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CERE markkina-arvo on $ 6.93M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CERE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CERE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.94B USD.
Mikä oli CERE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CERE saavutti ATH-hinnaksi 0.48141058659287334 USD.
Mikä oli CERE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CERE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CERE-rahakkeen treidausvolyymi?
CERE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 52.85K USD.
Nouseeko CERE tänä vuonna korkeammalle?
CERE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CERE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:21:10 (UTC+8)

Cere Network (CERE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

