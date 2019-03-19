Celer Network (CELR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Celer Network (CELR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Celer Network (CELR) -rahakkeen tiedot Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics. Virallinen verkkosivusto: https://www.celer.network/# Valkoinen paperi: https://im-docs.celer.network/developer/celer-im-overview Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4f9254c83eb525f9fcf346490bbb3ed28a81c667 Osta CELR-rahaketta nyt!

Celer Network (CELR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Celer Network (CELR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 66.53M $ 66.53M $ 66.53M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 7.80B $ 7.80B $ 7.80B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 85.26M $ 85.26M $ 85.26M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.1985 $ 0.1985 $ 0.1985 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00101410762651 $ 0.00101410762651 $ 0.00101410762651 Nykyinen hinta: $ 0.008526 $ 0.008526 $ 0.008526 Lue lisää Celer Network (CELR) -rahakkeen hinnasta

Celer Network (CELR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Celer Network (CELR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CELR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CELR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CELR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CELR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

