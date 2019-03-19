Lisätietoja CELR-rahakkeesta

CELR-rahakkeen hintatiedot

CELR-rahakkeen valkoinen paperi

CELR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CELR-rahakkeen tokenomiikka

CELR-rahakkeen hintaennuste

CELR-rahakkeen historia

CELR-osto-opas

CELR/fiat-valuuttamuunnin

CELR-rahakkeen spot

CELR-rahakkeen USDT-M-futuurit

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Celer Network-logo

Celer Network – hinta (CELR)

1CELR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.007917
$0.007917$0.007917
+0.30%1D
USD
Reaaliaikainen Celer Network (CELR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:20:56 (UTC+8)

Celer Network (CELR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.007861
$ 0.007861$ 0.007861
24 h:n matalin
$ 0.008544
$ 0.008544$ 0.008544
24 h:n korkein

$ 0.007861
$ 0.007861$ 0.007861

$ 0.008544
$ 0.008544$ 0.008544

$ 0.19869033851597
$ 0.19869033851597$ 0.19869033851597

$ 0.00101410762651
$ 0.00101410762651$ 0.00101410762651

-0.62%

+0.30%

+1.83%

+1.83%

Celer Network (CELR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.007937. Viimeisen 24 tunnin aikana CELR on vaihdellut alimmillaan $ 0.007861 ja korkeimmillaan $ 0.008544 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CELR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.19869033851597, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00101410762651.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CELR on muuttunut -0.62% viimeisen tunnin aikana, +0.30% 24 tunnin aikana ja +1.83% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Celer Network (CELR) -rahakkeen markkinatiedot

No.487

$ 61.94M
$ 61.94M$ 61.94M

$ 655.25K
$ 655.25K$ 655.25K

$ 79.37M
$ 79.37M$ 79.37M

7.80B
7.80B 7.80B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

78.03%

2019-03-19 00:00:00

$ 0.0067
$ 0.0067$ 0.0067

ETH

Celer Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 61.94M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 655.25K. CELR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.80B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 79.37M.

Celer Network (CELR) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Celer Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00002368+0.30%
30 päivää$ -0.001061-11.80%
60 päivää$ +0.001674+26.72%
90 päivää$ -0.002318-22.61%
Celer Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään CELR-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00002368 (+0.30%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Celer Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.001061 (-11.80%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Celer Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CELR-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001674 (+26.72%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Celer Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.002318 (-22.61%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Celer Network (CELR)?

Tarkista Celer Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Celer Network (CELR)

Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics.

Celer Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Celer Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista CELR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Celer Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Celer Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Celer Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Celer Network (CELR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Celer Network (CELR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Celer Network-rahakkeelle.

Tarkista Celer Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Celer Network (CELR) -rahakkeen tokenomiikka

Celer Network (CELR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CELR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Celer Network (CELR) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Celer Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Celer Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

CELR paikallisiin valuuttoihin

1 Celer Network(CELR) - VND
208.862155
1 Celer Network(CELR) - AUD
A$0.01230235
1 Celer Network(CELR) - GBP
0.00587338
1 Celer Network(CELR) - EUR
0.00682582
1 Celer Network(CELR) - USD
$0.007937
1 Celer Network(CELR) - MYR
RM0.03349414
1 Celer Network(CELR) - TRY
0.32486141
1 Celer Network(CELR) - JPY
¥1.174676
1 Celer Network(CELR) - ARS
ARS$10.40231157
1 Celer Network(CELR) - RUB
0.63956346
1 Celer Network(CELR) - INR
0.69321758
1 Celer Network(CELR) - IDR
Rp130.11473328
1 Celer Network(CELR) - KRW
11.13180124
1 Celer Network(CELR) - PHP
0.45391703
1 Celer Network(CELR) - EGP
￡E.0.38486513
1 Celer Network(CELR) - BRL
R$0.04349476
1 Celer Network(CELR) - CAD
C$0.01103243
1 Celer Network(CELR) - BDT
0.96529794
1 Celer Network(CELR) - NGN
12.17329438
1 Celer Network(CELR) - COP
$32.00396825
1 Celer Network(CELR) - ZAR
R.0.14088175
1 Celer Network(CELR) - UAH
0.32684566
1 Celer Network(CELR) - VES
Bs1.087369
1 Celer Network(CELR) - CLP
$7.683016
1 Celer Network(CELR) - PKR
Rs2.2509332
1 Celer Network(CELR) - KZT
4.26486758
1 Celer Network(CELR) - THB
฿0.25946053
1 Celer Network(CELR) - TWD
NT$0.24199913
1 Celer Network(CELR) - AED
د.إ0.02912879
1 Celer Network(CELR) - CHF
Fr0.0063496
1 Celer Network(CELR) - HKD
HK$0.06198797
1 Celer Network(CELR) - AMD
֏3.0374899
1 Celer Network(CELR) - MAD
.د.م0.07151237
1 Celer Network(CELR) - MXN
$0.14905686
1 Celer Network(CELR) - SAR
ريال0.02976375
1 Celer Network(CELR) - PLN
0.02904942
1 Celer Network(CELR) - RON
лв0.03452595
1 Celer Network(CELR) - SEK
kr0.07643331
1 Celer Network(CELR) - BGN
лв0.01333416
1 Celer Network(CELR) - HUF
Ft2.71532707
1 Celer Network(CELR) - CZK
0.16810566
1 Celer Network(CELR) - KWD
د.ك0.002420785
1 Celer Network(CELR) - ILS
0.02706517
1 Celer Network(CELR) - AOA
Kz7.23513109
1 Celer Network(CELR) - BHD
.د.ب0.002992249
1 Celer Network(CELR) - BMD
$0.007937
1 Celer Network(CELR) - DKK
kr0.05103491
1 Celer Network(CELR) - HNL
L0.20747318
1 Celer Network(CELR) - MUR
0.36295901
1 Celer Network(CELR) - NAD
$0.14040553
1 Celer Network(CELR) - NOK
kr0.08087803
1 Celer Network(CELR) - NZD
$0.01365164
1 Celer Network(CELR) - PAB
B/.0.007937
1 Celer Network(CELR) - PGK
K0.03349414
1 Celer Network(CELR) - QAR
ر.ق0.02889068
1 Celer Network(CELR) - RSD
дин.0.80116078

Celer Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Celer Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Celer Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Celer Network”

Paljonko Celer Network (CELR) on arvoltaan tänään?
CELR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.007937 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CELR-USD-parin nykyinen hinta?
CELR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.007937. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Celer Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CELR markkina-arvo on $ 61.94M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CELR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CELR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.80B USD.
Mikä oli CELR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CELR saavutti ATH-hinnaksi 0.19869033851597 USD.
Mikä oli CELR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CELR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00101410762651 USD.
Mikä on CELR-rahakkeen treidausvolyymi?
CELR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 655.25K USD.
Nouseeko CELR tänä vuonna korkeammalle?
CELR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CELR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:20:56 (UTC+8)

Celer Network (CELR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

CELR-USD-laskin

Summa

CELR
CELR
USD
USD

1 CELR = 0.007937 USD

Treidaa CELR-rahaketta

CELRUSDT
$0.007917
$0.007917$0.007917
+0.24%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu