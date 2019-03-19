Celer Network (CELR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.007937. Viimeisen 24 tunnin aikana CELR on vaihdellut alimmillaan $ 0.007861 ja korkeimmillaan $ 0.008544 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CELR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.19869033851597, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00101410762651.
Lyhyen aikavälin tuloksissa CELR on muuttunut -0.62% viimeisen tunnin aikana, +0.30% 24 tunnin aikana ja +1.83% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Celer Network (CELR) -rahakkeen markkinatiedot
No.487
$ 61.94M
$ 61.94M$ 61.94M
$ 655.25K
$ 655.25K$ 655.25K
$ 79.37M
$ 79.37M$ 79.37M
7.80B
7.80B 7.80B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
78.03%
2019-03-19 00:00:00
$ 0.0067
$ 0.0067$ 0.0067
ETH
Celer Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 61.94M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 655.25K. CELR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.80B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 79.37M.
Celer Network (CELR) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Celer Network-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.00002368
+0.30%
30 päivää
$ -0.001061
-11.80%
60 päivää
$ +0.001674
+26.72%
90 päivää
$ -0.002318
-22.61%
Celer Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään CELR-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00002368 (+0.30%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Celer Network 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.001061 (-11.80%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Celer Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CELR-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001674 (+26.72%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Celer Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.002318 (-22.61%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics.
Celer Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Celer Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista CELR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Celer Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Celer Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Celer Network-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Celer Network (CELR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Celer Network (CELR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Celer Network-rahakkeelle.
Celer Network (CELR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CELR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Celer Network (CELR) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Celer Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Celer Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
