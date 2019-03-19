CELR

Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics.

NimiCELR

SijoitusNo.506

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.07%

Kierrossa oleva tarjonta7,803,424,106.9912

Enimmäistarjonta10,000,000,000

Kokonaistarjonta10,000,000,000

Kierrossa oleva määrä0.7803%

Julkaisupäivämäärä2019-03-19 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen0.0067 USDT

Kaikkien aikojen korkein hinta0.19869033851597,2021-09-26

Alin hinta0.00101410762651,2020-03-16

Julkinen lohkoketjuETH

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

CELR/USDT
Celer Network
CELR/USDT
