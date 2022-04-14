A Hunters Dream (CAW) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu A Hunters Dream (CAW) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

A Hunters Dream (CAW) -rahakkeen tiedot A Hunters Dream is a decentralized financial payment network that rebuilds the traditional payment stack on the blockchain. It utilizes a basket of fiat-pegged stablecoins, algorithmically stabilized by its reserve currency CAW, to facilitate programmable payments and open financial infrastructure development. Virallinen verkkosivusto: https://caw.is/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf3b9569F82B18aEf890De263B84189bd33EBe452 Osta CAW-rahaketta nyt!

A Hunters Dream (CAW) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu A Hunters Dream (CAW) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 666.67T $ 666.67T $ 666.67T Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 44.84M $ 44.84M $ 44.84M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000000186 $ 0.000000186 $ 0.000000186 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000029914424298 $ 0.000000029914424298 $ 0.000000029914424298 Nykyinen hinta: $ 0.000000067264 $ 0.000000067264 $ 0.000000067264 Lue lisää A Hunters Dream (CAW) -rahakkeen hinnasta

A Hunters Dream (CAW) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset A Hunters Dream (CAW) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CAW-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CAW-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CAW-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CAW-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CAW-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään A Hunters Dream (CAW) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CAW-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CAW-rahakkeita MEXCistä nyt!

A Hunters Dream (CAW) -rahakkeen hintahistoria CAW -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CAW-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CAW-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CAW-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CAW-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CAW-rahakkeen hintaennuste nyt!

