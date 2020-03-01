HIVE (HIVE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu HIVE (HIVE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

HIVE (HIVE) -rahakkeen tiedot Hive is a Graphene-based social blockchain launched in March 2020 with the core idea of decentralization. Hive's prime selling points are its true decentralization, speed and scalability. Other notable features include it having the lowest entry-barrier for user adoption in the market, time delay security, integrated token allocation, and the upcoming Smart Media Token integration. It is an ideal building location for a variety of innovative projects focused on a broad range of fields, from open source development to social games. Hive aims to be the preferred blockchain for dApp development. Virallinen verkkosivusto: https://hive.io/ Valkoinen paperi: https://hive.io/whitepaper.pdf Block Explorer: https://explore.openhive.network Osta HIVE-rahaketta nyt!

HIVE (HIVE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu HIVE (HIVE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 102.56M $ 102.56M $ 102.56M Kokonaistarjonta: $ 485.60M $ 485.60M $ 485.60M Kierrossa oleva tarjonta: $ 485.60M $ 485.60M $ 485.60M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 102.56M $ 102.56M $ 102.56M Kaikkien aikojen korkein: $ 3.4103 $ 3.4103 $ 3.4103 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0869425890031 $ 0.0869425890031 $ 0.0869425890031 Nykyinen hinta: $ 0.2112 $ 0.2112 $ 0.2112 Lue lisää HIVE (HIVE) -rahakkeen hinnasta

HIVE (HIVE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset HIVE (HIVE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HIVE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HIVE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HIVE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HIVE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka HIVE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään HIVE (HIVE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita HIVE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan HIVE-rahakkeita MEXCistä nyt!

HIVE (HIVE) -rahakkeen hintahistoria HIVE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HIVE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HIVE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HIVE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HIVE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HIVE-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!