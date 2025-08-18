A Hunters Dream (CAW) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000000062109
24 h:n matalin
$ 0.000000066353
24 h:n korkein
$ 0.000000062109
$ 0.000000066353
$ 0.000000164369042639
$ 0.000000029914424298
-0.37%
+0.94%
-8.41%
-8.41%
A Hunters Dream (CAW) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000000062791. Viimeisen 24 tunnin aikana CAW on vaihdellut alimmillaan $ 0.000000062109 ja korkeimmillaan $ 0.000000066353 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CAW-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000000164369042639, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000000029914424298.
Lyhyen aikavälin tuloksissa CAW on muuttunut -0.37% viimeisen tunnin aikana, +0.94% 24 tunnin aikana ja -8.41% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
A Hunters Dream (CAW) -rahakkeen markkinatiedot
No.3554
$ 0.00
$ 198.06K
$ 41.86M
0.00
666,666,666,666,666
ETH
A Hunters Dream-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 198.06K. CAW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 666666666666666. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 41.86M.
A Hunters Dream (CAW) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän A Hunters Dream-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.00000000058474
+0.94%
30 päivää
$ +0.000000003344
+5.62%
60 päivää
$ +0.000000026511
+73.07%
90 päivää
$ +0.000000015786
+33.58%
A Hunters Dream-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään CAW-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000000058474 (+0.94%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
A Hunters Dream 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.000000003344 (+5.62%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
A Hunters Dream-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CAW-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000000026511 (+73.07%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
A Hunters Dream-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.000000015786 (+33.58%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle A Hunters Dream (CAW)?
A Hunters Dream is a decentralized financial payment network that rebuilds the traditional payment stack on the blockchain. It utilizes a basket of fiat-pegged stablecoins, algorithmically stabilized by its reserve currency CAW, to facilitate programmable payments and open financial infrastructure development.
A Hunters Dream-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon A Hunters Dream (CAW) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko A Hunters Dream (CAW) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita A Hunters Dream-rahakkeelle.
A Hunters Dream (CAW) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CAW-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
A Hunters Dream (CAW) -ostamisen perusteet
