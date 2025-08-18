Lisätietoja CAW-rahakkeesta

A Hunters Dream

A Hunters Dream – hinta (CAW)

$0.000000062791
+0.94%1D
Reaaliaikainen A Hunters Dream (CAW) -hintakaavio
A Hunters Dream (CAW) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000000062109
24 h:n matalin
$ 0.000000066353
24 h:n korkein

$ 0.000000062109
$ 0.000000066353
$ 0.000000164369042639
$ 0.000000029914424298
-0.37%

+0.94%

-8.41%

-8.41%

A Hunters Dream (CAW) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000000062791. Viimeisen 24 tunnin aikana CAW on vaihdellut alimmillaan $ 0.000000062109 ja korkeimmillaan $ 0.000000066353 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CAW-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000000164369042639, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000000029914424298.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CAW on muuttunut -0.37% viimeisen tunnin aikana, +0.94% 24 tunnin aikana ja -8.41% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

A Hunters Dream (CAW) -rahakkeen markkinatiedot

No.3554

$ 0.00
$ 198.06K
$ 41.86M
0.00
666,666,666,666,666
ETH

A Hunters Dream-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 198.06K. CAW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 666666666666666. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 41.86M.

A Hunters Dream (CAW) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän A Hunters Dream-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00000000058474+0.94%
30 päivää$ +0.000000003344+5.62%
60 päivää$ +0.000000026511+73.07%
90 päivää$ +0.000000015786+33.58%
A Hunters Dream-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään CAW-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000000058474 (+0.94%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

A Hunters Dream 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.000000003344 (+5.62%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

A Hunters Dream-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CAW-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000000026511 (+73.07%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

A Hunters Dream-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.000000015786 (+33.58%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle A Hunters Dream (CAW)?

Tarkista A Hunters Dream-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on A Hunters Dream (CAW)

A Hunters Dream is a decentralized financial payment network that rebuilds the traditional payment stack on the blockchain. It utilizes a basket of fiat-pegged stablecoins, algorithmically stabilized by its reserve currency CAW, to facilitate programmable payments and open financial infrastructure development.

A Hunters Dream on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja A Hunters Dream-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista CAW-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue A Hunters Dream-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään A Hunters Dream-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

A Hunters Dream-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon A Hunters Dream (CAW) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko A Hunters Dream (CAW) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita A Hunters Dream-rahakkeelle.

Tarkista A Hunters Dream-rahakkeen hintaennuste nyt!

A Hunters Dream (CAW) -rahakkeen tokenomiikka

A Hunters Dream (CAW) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CAW-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

A Hunters Dream (CAW) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa A Hunters Dream:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa A Hunters Dream MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

CAW paikallisiin valuuttoihin

A Hunters Dream-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton A Hunters Dream toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen A Hunters Dream-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "A Hunters Dream"

Paljonko A Hunters Dream (CAW) on arvoltaan tänään?
CAW-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000000062791 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CAW-USD-parin nykyinen hinta?
CAW -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.000000062791. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on A Hunters Dream-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CAW markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CAW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CAW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli CAW-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CAW saavutti ATH-hinnaksi 0.000000164369042639 USD.
Mikä oli CAW-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CAW-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000000029914424298 USD.
Mikä on CAW-rahakkeen treidausvolyymi?
CAW-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 198.06K USD.
Nouseeko CAW tänä vuonna korkeammalle?
CAW saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CAW-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
A Hunters Dream (CAW) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

