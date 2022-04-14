CATS (CATS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu CATS (CATS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

CATS (CATS) -rahakkeen tiedot CATS is a crypto exchange CEO simulator game built on Telegram with 300 million players. Its mission is to smoothly onboard 1,000,000,000 Web2 users into Web3. Virallinen verkkosivusto: https://www.catshouse.live/ Block Explorer: https://tonviewer.com/EQA3AshPEVly8wQ6mZincrKC_CkJSKXqqjyg0VMsVjF_CATS?section=code Osta CATS-rahaketta nyt!

CATS (CATS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu CATS (CATS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 600.00B $ 600.00B $ 600.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000375 $ 0.000375 $ 0.000375 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000002006592446327 $ 0.000002006592446327 $ 0.000002006592446327 Nykyinen hinta: $ 0.000002203 $ 0.000002203 $ 0.000002203 Lue lisää CATS (CATS) -rahakkeen hinnasta

CATS (CATS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset CATS (CATS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CATS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CATS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CATS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CATS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CATS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään CATS (CATS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CATS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CATS-rahakkeita MEXCistä nyt!

CATS (CATS) -rahakkeen hintahistoria CATS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CATS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CATS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CATS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CATS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CATS-rahakkeen hintaennuste nyt!

