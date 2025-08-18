CATS (CATS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000002271. Viimeisen 24 tunnin aikana CATS on vaihdellut alimmillaan $ 0.00000226 ja korkeimmillaan $ 0.000002384 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CATS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000230046511786363, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000002006592446327.
Lyhyen aikavälin tuloksissa CATS on muuttunut -0.27% viimeisen tunnin aikana, +0.53% 24 tunnin aikana ja -16.85% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
CATS (CATS) -rahakkeen markkinatiedot
No.3809
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 57.75K
$ 57.75K$ 57.75K
$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M
0.00
0.00 0.00
600,000,000,000
600,000,000,000 600,000,000,000
600,000,000,000
600,000,000,000 600,000,000,000
0.00%
TONCOIN
CATS-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 57.75K. CATS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 600000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.36M.
CATS (CATS) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän CATS-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.00000001198
+0.53%
30 päivää
$ -0.000000125
-5.22%
60 päivää
$ -0.000000793
-25.89%
90 päivää
$ -0.000007051
-75.64%
CATS-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään CATS-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000001198 (+0.53%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
CATS 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000000125 (-5.22%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
CATS-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CATS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000000793 (-25.89%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
CATS-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000007051 (-75.64%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle CATS (CATS)?
CATS is a crypto exchange CEO simulator game built on Telegram with 300 million players. Its mission is to smoothly onboard 1,000,000,000 Web2 users into Web3.
CATS on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja CATS-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista CATS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue CATS-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään CATS-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
CATS-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon CATS (CATS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko CATS (CATS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita CATS-rahakkeelle.
CATS (CATS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CATS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
CATS (CATS) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa CATS:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa CATS MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.